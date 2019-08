DPA

New York (dpa) Andrea Petkovic ist mit einem klaren Sieg in das Tennis-Turnier von New York gestartet. Die Darmstädterin bezwang die Chinesin Zhang Shuai nach 84-minütiger Spielzeit mit 6:3, 6:4.

Im Achtelfinale trifft die Nummer 89 der Weltrangliste nun auf die Italienerin Camilla Giorgi, die sich gegen die Russin Margarita Gasparjan mit 6:3, 6:2 behauptete. Das letzte Vorbereitungsturnier auf die am 26. August beginnenden US Open ist mit 250 000 Dollar dotiert.