Kammeroper zählt 12000 Gäste in dieser Saison

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Macher der Rheinsberger Kammeroper sind zufrieden mit der zurückliegenden Festivalsaison. Rund 12 000 Zuschauer sahen sich die 36 Veranstaltungen rund um das Schloss an.

Im Zentrum standen die beiden Operninszenierungen "Gli Orazi e i Curiazi" und "Martha oder Der Markt zu Richmond". Zudem hatte der künstlerische Leiter Georg Quander eine Uraufführung, drei Operngala-Abende, eine Kinderoper-Uraufführug sowie fünf verschiedene Konzerte und Matineen an unterschiedlichen Spielorten zusammengestellt. "Mit unseren beiden Operninszenierungen haben wir uns an eher unbekannte Werke getraut, die nicht den Mainstream bedienen, sondern neue Entdeckungen waren, die in Rheinsberg ideale Spielorte gefunden haben", so Quander.

Problem mit dem Wetter

Auch die Uraufführung "Damit die Zeit nicht stehen bleibt" mit experimentellen Musiktheaterwerken war für das Publikum ein besonderes Erlebnis. Der Geschäftsführer Thomas Falk ist ebenfalls zufrieden: "Wir hatten eine positive Resonanz auf das künstlerische Programm dieses Sommers. Zu kämpfen hatten wir mit der sehr unbeständigen Wetterlage, die manchen Besucher davon abgehalten haben mag, sich für eine Open-Air-Aufführung zu entscheiden."

Die Uraufführung der neuen Oper "Sybil, Es und Butler" musste in diesem Jahr abgesagt werden. Die Musik war nicht rechtzeitig fertig geworden. Die Programmpunkte für das kommende Jahr stehen bereits fest. Da sich der Geburtstag Beethovens 2020 zum 250. Mal jährt, wird der Komponist im Fokus stehen. Unter anderem werden die Opern "Fra Diavolo" und "Leonore oder Der Triumph der ehelichen Liebe" – die ursprüngliche Fassung der Oper "Fidelio" – gezeigt.

Das ganze Programm gibt es im Internet unter www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de/spielplan. Reservierungen werden unter 033931 72117 oder per E-Mail an tickets@musikkultur-rheinsberg.de entgegengenommen.