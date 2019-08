Einbahnstraßen-Regelung zieht sich in die Länge

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Nach der Kritik der Anwohner der Rheinsberger Mühlenstraße hat sich nun Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) geäußert. Er weist den Vorwurf, es geschehe nichts, zurück. In Kürze wird eine Verkehrszählung in Auftrag gegeben. Zudem stehen Gespräche mit dem Land bevor.

Die Mitglieder der BI "Wir Bürger für Rheinsberg", die sich für eine Entlastung der Anlieger der viel befahrenen und maroden Mühlenstraße einsetzt, hatten in einem offenen Brief harsche Kritik an Verwaltung und Stadtverordneten geübt, weil es bei der angedachten Änderung der Verkehrsführung nicht voran geht (wir berichteten). Die Stadtverordneten hatten bereits 2018 einhellig beschlossen, dass der Verkehr über eine Einbahnstraßenregelung über die Rhinstraße geleitet wird. Damit würde die Engstelle ab der Obermühle entlastet werden. Denn durch die Erschütterung vorbeidonnernder Schwerlasttransporter entstehen Risse an den Häusern. Nur ist seither nicht viel geschehen.

Ausbau könnte nötig werden

Schwochow zeigte am Montag Verständnis dafür, dass die Betroffenen unzufrieden darüber sind, dass es bisher nicht vorangegangenen ist. Mit der Art der Kritik ist er jedoch nicht einverstanden. "Die Untätigkeit, die in dem offenen Brief unterstellt wird, kann ich nicht bestätigen", so Schwochow. Für eine Einbahnstraßenregelung müsste die Rhinstraße zur Landesstraße hochgestuft werden. Noch immer muss geprüft werden, ob dafür Umbauten nötig sind. "Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Hochstufung ohne Umbau möglich ist", so Schwochow. In der kommenden Woche wird es zu dieser Frage einen Termin mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geben. Zudem soll in dieser Woche eine Verkehrszählung an der Mühlenstraße in Auftrag gegeben werden. "Das ist eine Voraussetzung für die Hochstufung der Rhinstraße", so Schwochow.

Einfacher wäre es aus seiner Sicht gewesen, die Mühlenstraße zu sanieren, um somit den Lärm durch die Erschütterungen zu minimieren. "Gewollt war aber ein neues Verkehrskonzept. Dafür sind viele Gespräche nötig. Das ist ein Prozedere, das lange dauern wird. Daher finde ich die Art des offenen Briefes nicht gut", so Schwochow.