Strausbergs Linke haben neuen Vorsitzenden

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Niels-Olaf Lüders ist Ende Juni zum Vorsitzenden des Stadtverbandes der Linken gewählt worden. Er folgt auf Christian Steinkopf, der ihn aber weiter mit seiner Erfahrung und Netzwerken unterstützt. "Das war die Bedingung, sonst hätte ich mich nicht der Wahl gestellt", sagt der 52-Jährige. Denn der mehr als 200 Mitglieder starke Stadtverband ist immer noch ein kommunalpolitisches Schwergewicht in der Stadt am See. Jeder vierte Wähler gab ihm am 26. Mai seine Stimme.

Blick von außen

Nun sitzen acht Linke in der Stadtverordnetenfraktion, früher waren es 13. Der Vorsitzende des Stadtverbandes kann frühestes zur nächsten Kommunalwahl ins Stadtparlament – ein Handicap? "Das sehe ich nicht so", sagt Lüders nach kurzem Nachdenken, "vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass ich erst einmal Zeit habe, mich hier in Strausberg, wo ich ja erst seit drei Jahren lebe, zu vernetzen und die Spezifika kennen zu lernen." So werde sich der Stadtverband eine Meinung zu den kommunalpolitischen Themen bilden, und die Mandatsträger unter dem Vorsitz von Ronny Kühn werden diese Haltung in den Gremien vertreten. Mit diesem Blick von außen laufe er auch nicht Gefahr, betriebsblind zu werden.

Niels-Olaf Lüders, der als Jura-Student 1986 in die SED eintrat und in den 1990er-Jahren nach teils monatelangen Rucksackreisen in alle Welt seine Staatsexamen ablegte und Rechtsanwalt wurde, ist heute auf Ausländerrecht und Strafrecht spezialisiert und betreibt Büros in Königs Wusterhausen und Berlin-Köpenick. Spätestens als Donald Trump US-Präsident wurde, hat Lüders für sich entschieden: Du musst von der Zuschauerposition am Spielfeldrand wieder rein ins Geschehen. "Wenn der ohnehin schon gesellschaftlich kultivierte Egoismus zur Staatsdoktrin wird, läuft mir das so zuwider, dass ich nicht passiv bleiben will", begründet er seinen erneuten Parteieintritt. Deshalb macht er Friedenspolitik, Internationalismus und Solidarität zu den Dreh- und Angelpunkten seines politischen Engagements. Das passe auch gut mit seinem anwaltlichen Schwerpunkt Ausländerrecht zusammen. Und nicht zuletzt ist Niels-Olaf Lüders in zweiter Ehe mit einer Kurdin verheiratet. International ist er aber auch als Organisator von Wettkämpfen im berittenen Bogenschießen unterwegs. Früher selbst in dem Nischensport aktiv, bringt er solche Sportler aus aller Welt beispielsweise in Frankreich, Jordanien oder Malaysia zusammen.

Wenn am 31. August auf dem Alten Gutshof in der Prötzeler Chaussee das Friedensfest der Linken stattfindet, kann man mit dem neuen Stadtverbandsvorsitzenden ins Gespräch kommen. Von 14 bis 18 Uhr ist ein buntes Programm mit Musik, Talkrunden und Kinderbelustigungen vorbereitet. Er freut sich schon sehr darauf, nicht zuletzt, weil ein Informationsstand über Kurdistan und kurdische Musik mit dem Adar-Ensemble geplant sind.