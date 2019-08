Schlagstock, Drogen und die Tasche voller Geld

MOZ

Templin (MOZ) Polizisten wurden am frühen Sonnabendmorgen zu einem Einsatz in die Straße Am Markt gerufen. Dort hatte es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Ein 24-jähriger Templiner wollte dabei seinen Standpunkt mittels Schlagstock untermauern, flüchtete aber, als die Polizei eintraf. Dabei versuchte er noch, die Waffe zu verstecken – vergebens. Die Beamten bemerkten den Schlagstock und das weggeworfene Tütchen voller drogenähnlicher Substanzen. In Erklärungsnot brachte den 24-Jährigen ebenfalls eine größere Menge Bargeld, das sich in seinen Taschen befand.