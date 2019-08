Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ein Großaufgebot an Feuerwehren eilte am Montag kurz vor Mittag in den Stadtteil Kastanienallee. Anwohner hatten Rauch aus den Ritzen eines Fensters im Wohnblock Kummerower Straße quellen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Drei Löschfahrzeuge, Drehleiter, Rettungswagen mit Notarzt und Polizei rückten an. Aus der Wohnung war deutlich der Alarmton eines Rauchmelders zu hören.

Weil sich keiner in der Wohnung bemerkbar machte, brachen die Einsatzkräfte die Wohnungstür auf. In der Küche fanden sie ein Spaghetti-Gericht auf dem eingeschalteten Herd als Ursache für die starke Rauchentwicklung. Außer drei Katzen befand sich niemand in der Wohnung.

Während die Einsatzkräfte für Durchzug sorgten, die Räume entlüfteten und die Löschwasserschläuche wieder einrollten, traf der Mieter vor dem Haus ein, völlig überrascht vor so viel Blaulicht.