Mit 20 Booten durch die Schleuse

Viel Betrieb: Mit nur drei Schleusengängen schafften es die Ruderer in Wendisch Rietz bei ihrer gemeinsamen Ausfahrt das Tor in Richtung Scharmützelsee zu passieren. © Foto: Anja Nicolai

Anja Nicolai

Storkow Anlässlich ihres 100-jährigen Vereinsjubiläums hat die Storkower Ruder-Vereinigung 1919 am Wochenende das Wanderrudertreffen des Landes Brandenburg ausgerichtet. Nach vielen Monaten der Vorbereitung und vielen helfenden Händen reisten ab Freitagnachmittag die ersten Teilnehmer an. Die entspannte Atmosphäre zu Beginn nutzte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, um Glückwünsche der Stadt zum Vereinsjubiläum zu überbringen. Die Ruderer wiederum bedankten sich für eine finanzielle Zuwendung durch die Stadt sowie für die Unterstützung durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Bauhofes. In beschaulicher Runde ließen die Ruderer dann den ersten Tag bei Gegrilltem, Getränken und etwas Musik auf dem Bootshausgelände am Storkower See ausklingen.

Die Plätze werden verlost

Der Sonnabend startete mit einem gemeinsamen Frühstück, und nach kurzer Begrüßung und Einstimmung durch den Vereinsvorstand ging es an die Verlosung der Bootsplätze. Diese Verlosung und die dadurch entstehende Durchmischung der Mannschaften und der Vereine ist eine Tradition bei jedem Wanderrudertreffen. So bekommt jeder seinen Platz zugeteils, trifft Sportkameraden wieder oder lernt neue kennen, und alle üben gemeinsam ihren Sport aus.

Mit mehr als 20 Booten ging es auf die geplante Tour zum Scharmützelsee. Die Schleuse in Wendisch Rietz bot bei der Anzahl an Booten schon ein ordentliches Spektakel. Mit nur drei Schleusengängen schafften es die Ruderer, alle Boote "hoch" auf den Scharmützelsee hieven zu lassen.

Nach individueller Ausfahrt über den See ging es zum Mittagessen zu den Fischern in Wendisch Rietz. Das Team um Oliver Kobelt vom Fischland Scharmützelsee bot eine perfekt vorbereitete Anlage: Es gab freie Anlegemöglichkeiten und genügend Platz für die Boote. Unter großen Zelten an schön gedeckten Tafeln gab es Räucherfisch – aber auch fischfreie Alternativen – und Getränke zur Stärkung. Die sich anschließende Rückfahrt endete für alle wieder am Storkower Ruderheim.

Sternfahrten nach Storkow

Zwischenzeitlich konnte die Storkower Ruder-Vereinigung mehr als 120 Teilnehmer begrüßen: Einige Vereine waren von ihren Sternfahrten eingetroffen. Mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen oder auch mit der einen oder anderen individuellen kleinen Erholungspause bereiteten sich alle auf die Abendveranstaltung vor.

Um 19 Uhr startete diese. Festlich gekleidet, flankiert von der ersten stellvertretenden Vorsitzenden Karola Schmidt und nur von einigem Beifall immer mal wieder unterbrochen, blickte der Vorsitzende Rainer Päch zurück auf 100 Jahre bewegte Vereinsgeschichte. Im Anschluss ließen es sich zahlreiche Gratulanten nicht nehmen, einige Grußworte an die Jubilare zu richten. Darunter waren Vertreter des Deutschen Ruderverbandes, des Landesruderverbandes Brandenburg, des Storkower Segelvereines Ciconia und von zahlreich anwesenden Rudervereinen aus Zernsdorf und Königs Wusterhausen, aus Birkenwerder und Beeskow, aus Erkner und Fürstenwalde, aus Fürstenberg, Lehnin, Rüdersdorf und Berlin-Wannsee sowie sogar aus Rostock. Es schloss sich eine lebhafte Feier an mit Musik von DJ und Vereinsmitglied Axel, mit einer Cocktailbar, mit gebackenem Wildschweinbraten, mit Grillgut und mit Salatbüfett. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht wurde es leise um die Jubilare und ihre Gäste.

Nach ausgiebigem Frühstück am Sonntagmorgen ging es für die Gäste los: es wurden Zelte abgebaut, Boote ins Wasser gesetzt und Autos beladen. Alle machten sich nach einem sehr gelungenem Wochenende auf den Weg nach Hause. Die Storkower Ruderer bedanken sich bei ihren Nachbarn, den Betreibern des Strandbades, auf deren Gelände die Gäste zelten konnten.