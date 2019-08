Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte am Sonnabend in der Seelower Ernst-Thälmann-Straße ein Wahlplakat der Partei Die Linke angezündet. Durch das Feuer wurde nicht nur das Plakat zerstört sondern auch die Laterne in Mitleidenschaft gezogen, an der das Plakat befestigt war. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Kriminalisten der Direktion Ost haben die Ermittlungen aufgenommen.