Zusammenhalt bis heute

Fühlen sich wohl in ihren Genossenschafts-Wohnungen: Block in der Slubicer Straße 29 bis 39 in Seelow, v.l.Petra Drescher, Uta Gergs, Lothar Jahn und Dietrich Ruschke, rechts Besucher Gerd Gergs aus Gorgast. © Foto: Doris Steinkraus/MOZ

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde in Seelow die Arbeiterwohnungsbau-Genossenschaft "Frieden" gegründet. Gefeiert haben das die Familien in den 165 Wohnungen bereits beim großen Mieterfest im Mai. "Es war eine spannende Zeit", erinnert sich Manfred Elsner, einer der Gründungsmitglieder. "Wir haben in Dolgelin Rüben und Chicorée gehackt, um Eigenanteile zu erwirtschaften", erzählt er. Durch das gemeinsame Arbeiten habe es einen großen Zusammenhalt gegeben. Der einstige Tischlermeister war zwar Gründungsmitglied, zog aber erst 1967 in seine Wohnung, lebte bis dahin auf der Seelower Loose. Mehr als 50 Jahre fühlt er sich nun schon in der Genossenschafts-Wohnung wohl. Das Gemeinschaftsgefühl sei geblieben, sagt er. Man helfe bei der Pflege der Außenanlagen und treffe sich auch regelmäßig zum gemeinsamen Plausch.

Umzug mit Traktoren

Wie er leben noch eine Reihe der Mieter aus der Anfangszeit in einen der sieben Blocks der Genossenschaft, die heute Wohnungsbaugenossenschaft "Frieden" heißt. So wie Lothar Ruschke. Der 79-Jährige gehörte zu den Erstbeziehern des Blocks Slubicer Straße 29 bis 39. "Wo jetzt die Betoneinfahrt ist, klaffte ein tiefer Graben, über den Bohlen gelegt wurden", erzählt er. "Der Umzug musste mit Traktoren erfolgen, sonst kam man gar nicht ran." Die Frauen hätten es ganz schön schwer gehabt mit Kinderwagen und Einkauf. 410 Stunden habe jedes Mitglied leisten müssen und 2000 DDR-Mark einzahlen. "Das ging natürlich in Raten. So viel hat ja keiner verdient", sagt er. Mit Nachbarn wie Dietrich Rusche sitzt er gern auf der Bank vor der Tür. "Es ist einfach ein schönes Wohnen", sieht es Uta Gergs, die seit 2002 in der Slubicer Straße wohnt und Mitglied des Aufsichtsrates ist. Das viele Grün gefalle ihr und dass viele mit anpacken.

Bilder vom Anfang gibt es kaum noch. Nur wenige hatten einen Fotoapparat. 1961 waren die ersten 42 Wohnungen fertig, ein Jahr später sowie 1967 noch einmal ein Block mit jeweils 48 Wohnungen. 1978/79 folgten die letzten 28 Wohnungen. Sieben Blocks baute die AWG – in der Slubcier Straße 29 bis 39, in der Straße der Jugend 12, 14 und 16, in der Erich-Weinert-Straße 17, 19 und 21 sowie 23, 25 und 27 und 32 bis 36 und die Blocks Frankfurter Tor 5 bis 8. Für viele war es der einzige Weg, um eine begehrte Neubauwohnung zu bekommen.

Die beim Bau dabei waren, können viel vom Mit-Anpacken erzählen. Oft halfen Bekannte und weitere Familienangehörige, um die Blocks fertig zu stellen. Trägerbetrieb war der Kreisbaubetrieb. Gemauert wurde Stein auf Stein. Die AWG hatte damals sogar zwei Morgen Land bei Platkow gekauft, weil unter der Erde hochwertiger Kies lagerte. Irgendwann fiel Funktionären auf, dass eine AWG nicht einfach eine Kiesgrube besitzen könne. Sogar der Staatsanwalt ermittelte. Der erste Vorsitzende der AWG Herbert Nöldner fuhr bis Berlin, um Schaden von der Genossenschaft abzuwenden. Nöldner zog sich vor vier Jahren zurück. Die Genossenschaftler wählten Falk Füchtner, der als Handwerksmeister schon viele Jahre enger Partner der WBG war, als neuen Vorsitzenden.