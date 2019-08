Mehrwegnetze statt Plastiktüten

Moritz Röber

Bernau (Praktikant) Des einen praktische Alltagshilfe, des anderen Umweltfrevel – bei der Thematik rund um Plastiktüten spalten sich die Meinungen. Vor Kurzem wurde diese Diskussion noch mehr angeheizt, als Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein striktes Plastiktütenverbot auf allen Kanälen forderte.

Viele Bernauer befürworten dies, wie eine nicht repräsentative Umfrage zeigt. Für andere aber ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein der ökologischen Fußabdrücke, die Konsumenten auf der Erde hinterlassen. Grund dafür ist, dass die Tüten nur ein Prozent des gesamten Plastikmülls ausmachen. Bisher gibt es aber kein Gesetz, das den Einsatz von Kunststoffen und damit auch Plastik verbietet. Zwar hat die EU ab 2021 bestimmte Styroporgegenstände und Plastikmüll verboten. An jedem selbst aber liegt die Kontrolle über das eigene Handeln.

Juliane Schoknecht aus dem Naturkostladen "Grünbär" in Bernau befürwortet ein Plastiktütenverbot. "In unserem Laden benutzen wir ausschließlich Papiertüten, Stoffbeutel sowie Tragetaschen aus recyceltem Plastik." Sie fügt hinzu, dass früher Plastiktüten für die Salate verwendet wurden und sie heute nur noch auf die letzten Restbestände zurückgreift. "Unsere Kunden kommen vermehrt mit eigenen Beuteln", so Juliane Schoknecht.

Ähnliches berichtet Sabine Jost aus dem Bekleidungsgeschäft "Eisenwerk" in der Bernauer Brauerstraße. "Seitdem wir für die Plastiktüten Geld verlangen, verzichtet etwa die Hälfte der Kunden auf deren Kauf." Sabine Jost ist froh darüber, dass im Geschäft Papierverpackungen angeboten werden, sieht in den Papiertüten aber keine Lösung für die Zukunft. Das Problem mit dem Plastik bestehe weiter. "Die gelieferte Ware ist in sehr viel Plastik verpackt, und wir kommen nicht darumherum, jeden Tag einen blauen Sack voll Plastik wegzuwerfen." Ein Vorteil sei: "Die Kunden bringen meist eigene Taschen mit oder haben, so wie ich, einen Beutel dabei. In einigen Fällen nehmen die Kunden ihren Einkauf auch ohne Tüte mit, da sie nicht unweit vom Laden parken."

Beim Fleischer unerwünscht

Auf den Bernauer Straßen zeichnet sich eine Pro-Stoffbeutel-Einstellung ab. So befürwortet eine Kundin die Abschaffung von Plastiktüten und merkt an: "Ich nehme überall meinen Stoffbeutel mit, aber meiner Meinung nach haben Papiertüten keine Zukunft, da sie schneller reißen und bei Regen schnell durchweichen."

Karin Grimmecke hingegen steht einem kompletten Verbot kritisch gegenüber: "Ich benutze Stoffbeutel sowie kleine Plastiktüten." Sie ist der Meinung, dass Stoffbeutel an sich gut sind, aber bei manchen Produkten wie Heidelbeeren, Erdbeeren und Kirschen nutzt sie Plastiktüten. Karin Grimmecke hat eine Anekdote parat: "Als wir mal in einer Metzgerei mit einer mitgebrachten Verpackung einkaufen wollten, teilte uns die Angestellte mit, dass das aus hygienischen Gründen nicht möglich sei."

Seit dieser Woche bietet Rewe seinen Kunden eine Verpackungsalternative an: zwei Mehrweg-Frischenetze für 99 Cent. Testweise für eine Woche gibt es nur Netze und keine Knotenbeutel an den Obst- und Gemüseauslagen.