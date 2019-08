Den Menschen mehr Freiheiten geben, auch beim Kiffen

Roland Becker

Velten (MOZ) Bei Familie Gawande gab es schon immer zwei wichtige Themen am Esstisch: das Segeln und die Politik. Eines davon wird Ole Gawande ab September beruflich verfolgen. Entweder zieht der 20-Jährige in den Landtag ein, oder lässt sich zum Bootsbauer ausbilden. Beide Varianten bezeichnet er als Traumberuf.

"Ich war schon immer ein wirtschaftlich denkender Mensch", versucht der Veltener zu erklären, weshalb es ihn zur FDP gezogen hat, für die er als Direktkandidat im Wahlkreis 7 (Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer und Löwenberger Land) in den Landtag einziehen will. Als er im Bundestagswahlkampf 2017 die Programme mehrerer Parteien verglich, entdeckte er bei den Liberalen die größte politische Schnittmenge. Und deshalb "war es mir egal, dass die FDP für junge Leute so unsexy ist. Ich hatte das Gefühl, dass man als junger Mensch der FDP gut tut, vom alten Wirtschaftsimage wegzukommen", argumentiert Gawande – um wenige Sätze später zu sagen: "Wir sollten in unserer Gesellschaft auf unsere Industrie und Wirtschaft achtgeben. Sie sind verantwortlich, dass wir in diesem Wohlstand leben." Nicht mehr wie ein Newcomer bei den Liberalen, sondern eher wie ein alter FDP-Hase klingt der junge Mann im mit Manschetten besetzten weißen Hemd, wenn er hinzufügt: "Ich bin einfach der Überzeugung, dass viele, auch soziale Probleme am besten mit Arbeitgebern und Unternehmen zusammen angegangen werden sollen." Die könnten zum Beispiel durch eigene Angebote die Kita-Betreuung regeln.

"In den Parlamenten sitzen so viele Leute 50plus. Jede Generation sollte in den Parlamenten vertreten sein", wünscht sich der 20-Jährige. Dass er durchaus andere Sichtweisen in den Potsdamer Landtag bringen könnte, beweist sein ohne jegliches Zögern ausgesprochenes "Ja" auf die Frage, ob er schon mal einen Joint geraucht habe. "Cannabis ist deutlich weniger schädlich als eine Zigarette", wirbt er, für über 18-Jährige Anbau und Besitz der Droge zum Eigenbedarf freizugeben. Und er hat noch ein sehr liberales Argument bei der Hand: "Muss ich als Staat meinen Bürgern vorschreiben, wie sie zu leben haben?". Dass hier kein Politiker im Rentenalter argumentiert, beweist auch sein Zitat eines Wahlspruchs der Jungliberalen. "Lieber bekifft ficken als besoffen Autofahren", zitiert Ole Gawande, der selbst bei freier Strecke gern mal das Gaspedal so lange tritt, bis die Tachonadel bei 200 stehenbleibt. Als passionierter Autofahrer steht er hinter der FDP-Forderung, Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen Lärm und Abgasen auf Landstraßen abschaffen. Sein Argument: "Es macht keinen Unterschied, ob ein Auto 80 oder 100 fährt."

Auch mit der Forderung, die Schulpflicht durch eine Bildungspflicht zu ersetzen, könnte der Veltener bei Jungwählern punkten. "Total tolle Idee", lobt er. Um Fahrwege zu sparen, sei das eine sinnvolle Lösung. Aber soll Mami den Job aufgeben, um zuhause zu unterrichten? "Das kann sich jeder überlegen, wie es ihm am meisten gefällt", kontert er. Mehrere Familien könnten auch gemeinsam einen Lehrer bezahlen. Er selbst habe während einer Kur vom Privatunterricht seiner Mutter profitiert: "Ich war nie ein guter Schüler. Aber als ich nach diesen zwei Wochen zurückkam, war ich deutlich weiter im Stoff als meine Klassenkameraden."

Kann er mit solchen Themen unter Jungwählern auf Stimmen hoffen, könnten ihm diese in Zeiten der Klimaaktivistin Greta Thunberg wieder abhanden kommen, wenn er bezüglich der Atomkraft behauptet: "Natürlich ist der Müll immer noch ein großes Problem. Aber was Abgase angeht, ist es deutlich weniger schädlich als ein Kohlekraftwerk." Wieder anschalten würde er ein solches Atomkraftwerk selbst dann nicht mehr, hätte er die Macht dazu. Aber: "Ich persönlich hätte den Schritt, Atomkraftwerke abzuschalten, gar nicht gewagt." Er hofft auf neue Wege wie die der Kernfusion.

Atomkraft, freie Fahrt für freie Bürger oder auch die Idee, dass dem Wohnungsmangel auch durch Eigentum begegnet werden sollte – all das sind Themen, über die am Familientisch kräftig gestritten werden könnte. Doch dort hat sich etwas geändert. Übers Segeln darf noch immer diskutiert werden. Über Politik eher weniger. "Es wird manchmal sehr emotional", beschreibt Ole Gawande die Diskussionen mit seinem Bruder Arne. Der sitzt für Die Linke im Veltener Stadtparlament. Der FDP-Bruder gibt zu, dass die Diskussionen dabei manchmal auch sehr persönlich geworden seien. "Unsere politischen Meinungen liegen doch ein ganzes Stück auseinander. Inzwischen ist es so, dass beim Frühstücken nicht mehr über Politik geredet werden darf." Diese Auseinandersetzungen können die Brüder nun im Veltener Stadtparlament führen.