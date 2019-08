Eingewechselte schlagen zu

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zunächst ließ sich die Partie recht zäh an. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie erst am Saisonanfang stehen. Mit der ersten torgefährlichen Aktion aber ging der Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung: Nachdem Hannes Linder die Eingabe von Thomas Neumann noch verpasst hatte, brachte er sie im zweiten Versuch mit langem Bein noch über die Linie. Die Gäste hingegen ließen vor der Pause jegliche Torgefahr vermissen.

In der zweiten Halbzeit sahen die 35 zahlenden Zuschauer etwas mehr Strafraumszenen. So in der 48. Minute einen von Hoang Sa Nguyen Ngoc ausgeführten Freistoß aus 17 Metern, den der goldrichtig stehende Gäste-Schlussmann Robert Binsker prallen ließ. Während es dem Steinhöfeler Offensivspiel weiterhin an Genauigkeit mangelte, erhöhte der FC Eisenhüttenstadt II auf 2:0. Nach einer Eingabe des eingewechselten Florian Staar von der rechten Seite verpasste zunächst Nico Anders, dann aber war der ebenfalls kurz zuvor ins Spiel gekommene Patrick Lehmann zur Stelle.

Entscheidung per Konter

Per Sonntagsschuss von Eric Strehl kamen die Gäste noch einmal zurück ins Spiel. Nach einem Doppelpass hatte der Schütze aus 30 Metern abgezogen, Schlussmann Christian Lehmann sah den platzierten Schuss zu spät. Jetzt drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich – in der Nachspielzeit nutzte der FCE II aber eine seiner Konterchancen zum 3:1.Patrick Lehmann war auf halbrechts durchgelaufen und hatte auf den völlig frei stehenden Staar gepasst.

"Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung zufrieden. Aber die Mannschaft hat die Taktik nicht umgesetzt, sie hat im Zentrum zu doll aufgemacht", erklärte der neue Gäste-Trainer Bodo Stoecker. Sein Gegenüber Andy Drömert war hingegen gut gelaunt: "Wir haben einen Mitfavoriten auf die Top 5 geschlagen. Zunächst haben wir zwischen den Zonen schlecht gestanden, die Wege waren dadurch für die Stürmer zu weit. Nach 20 Minuten hat sich die Mannschaft aber besser darauf eingestellt. Beim Gegentor war nichts zu halten."

Eisenhüttenstadt II: Christian Lehmann –Thomas Neumann, Philipp Methfessel, Christian Luckner, Philipp Zacharias – Nico Anders,Christian Teichert (57. Florian Staar), HannesLinder, Sebastian Cierpinki – Hoang Sa Nguyen Ngoc, David Christen (63. Patrick Lehmann)

Steinhöfel: Robert Binsker – Laurenz Budack, Robert Krips, Riccardo Pathe, Patrick Rose –Dennis Jahn, Chris Giering (46. Rico Broßmann), Oliver Lorenz, Paul Griep – Eric Strehl, Tom Langlotz (46. Robin Sägebrecht)

Tore: 1:0 Linder (32.), 2:0 Patrick Lehmann (71.), 2:1 Strehl (84.), 3:1 Staar (90.+3) – Schiedsrichter: Patric Schwarz (Seelow) – Zuschauer: 35