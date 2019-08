Gastgeberinnen drehen in zweiter Hälfte das Spiel

Janine Kieshauer

Storkow Neue Trikots, zweite Landesliga-Saison, erster Dreier – die Frauen des Storkower SC haben einen guten Start erwischt. Im Heimspiel bezwangen sie am Sonntag Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 5:3, obwohl sie zur Pause noch mit 1:3 in Rückstand gelegen hatten.

SSC-Trainer Thomas Maletzki war am Ende denn auch sehr zufrieden: "Ich freue mich, dass wir den Zwei-Tore-Rückstand trotz anfänglicher Probleme noch aufgeholt und das Spiel sogar noch gedreht haben. Besser hätten wir nicht in die neue Saison starten können."

Die Gäste begannen sehr schwungvoll und gingen in der sechsten Minute durch einen von Germain Schatzschneider verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Storkowerinnen brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Durch Ungenauigkeiten im Passspiel ermöglichten sie den Gäste immer gefährliche Szenen vor dem Tor, Juliane Tinius war es, die auf 2:0 für die Eintracht erhöhte (8.). Durch den Anschlusstreffer von Janine Jertz (13.) bekamen die Gastgeberinnen aber mehr Selbstvertrauen und erarbeiteten sich jetzt zunehmend Chancen. Kurz vor der Pause stellte allerdings Katharina Schmidt den Zwei-Tore-Abstand wieder her (39.).

SSC dreht nach der Pause auf

Nach Anpfiff der zweiten Hälfte konnte die Storkowerin Birgit Rost nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden, den fälligen Elfmeter verwandelte Nicole Radzko (51.). Jetzt fielen die Tore im Fünf-Minuten-Takt: Doppeltorschützin Janine Jertz gelang der Ausgleich (56.). Der Gastgeberinnen drehten auf und kamen immer mehr in Fahrt, die Möglichkeiten häuften sich. Eine präzise Flanke von Caroline Kunkel fand im Strafraum Birgit Rost, die aus Nahdistanz zum 4:3 traf (61.). Den Endstand stellte die Flankengeberin dann selbst her. Aus rund 25 Metern versenkte sie den Ball unhaltbar im Dreiangel des Eintracht-Kastens (63.). Die Storkowerinnen hätten das Ergebnis sogar noch höher schrauben können, aber weitere Großchancen blieben ungenutzt.

Storkower SC: Janine Kieshauer – SarinaBroche, Antonia Böhme, Caroline Kunkel (74. Elisa Kreßin) – Habiba-Shakira Hammami, Birgit Rost, Renee Drechsler, Lucie Christopeit (88. Vivien Kreuchauf) – Nicole Ratzko – Carolin Döhring,Janine Jertz (69. Sophie-Marleen Kratz)

Schiedsrichter: Christian Ballin (Seelow) –Zuschauer: 45