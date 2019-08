Niederlage beim Aufsteiger

Roland Hanke

Ortsmarke (MOZ) Der Aufsteiger wird in der Landesklasse Ost eine gute Rolle spielen. Das hatte Thomas Tretschok, der Cheftrainer von Preußen Bad Saarow, bereits im Vorfeld der neuen Saison vermutet. Das hat nun sein Team gleich am 1. Spieltag in Müncheberg zu spüren bekommen. "Es war ein verdienter Sieg der Gastgeber", betont Tretschok.

Die Saarower waren bereits nach fünf Minuten durch ein Tor von Toni Pförtner in Rückstand geraten. "Nachdem die Gastgeber in den ersten zehn Minuten ordentlich Dampf gemacht haben, waren wir ab der 20. Minute mehr am Drücker, hatten auch zwei kleinere Chancen." Der Neuling blieb bei Kontern aber gefährlich.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, wobei die Gäste einige Male dem 1:1 nahe waren. Eine 30-Meter-Flanke des eingewechselten Paul Zucker erreichte Christian Dobberack, doch dessen Kopfball ging übers Tor. Besser machte es da der Müncheberger Carsten Thomas, der per Kopf nach einem Eckball das 2:0 erzielte (70.). Als sieben Minuten später Zucker mit einem verwandelten Foulelfmeter den Anschluss erzielt hatte, drängten die Saarower auf den Ausgleich. Doch das letzte Tor des Spiels gelang am Ende doch wieder den Gastgebern und erneut durch Pförtner, der in der Nachspielzeit einen Konter abschloss.

Preußen Bad Saarow: Marek Noack – David Dürre. Jamie Mc Ewan (71. Florian Maaß), Daniel Groß, Christian Schneider – Sergej Pavlenko (61. Sami Fandi), Jannik Rottenberg – ChristianDobberack, Tim Strey, Niklas Rottenberg – Tom Herrmann (46. Paul Zucker)

Schiedsrichter: Rene Karge (Fürstenwalde) – Zuschauer: 95