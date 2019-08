Ohne Tor gibt es wieder keinen Punkt

Kai Beißer

Ortsmarke (MOZ) Zum dritten Mal in Folge ist den Randberlinern im Cottbuser Westen kein Treffer gelungen – "aber wir haben uns deutlich besser präsentiert als beim 0:5 im Juni", sagte Ronny Huppert. "Dennoch ein verdienter Sieg der Gastgeber, weil sie in der Offensive stärker waren und ihre Chancen besser genutzt haben", ergänzte der Germania-Trainer. Vor allem über die Außenbahnen bot die junge Ströbitzer Mannschaft eine starke Vorstellung.

Tore fielen allerdings zunächst keine. Die Schöneicher kamen schwer ins Spiel, hatten ihre beste Phase dann Mitte der ersten Halbzeit – aber ohne zählbaren Erfolg. "Wir waren im Angriff einfach nicht konsequent genug", monierte Huppert.

Andrew Graham hält Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann mit einem Foul im Gäste-Strafraum, der Schotte Andrew Gilmour Graham im Tor der Germania parierte jedoch den Elfmeter des Ukrainers Rostyslav Diakiv (53.). Nur sechs Minuten später war es dann aber doch passiert, Toby Joe Weber vollendete einen sehenswert vorgetragenen Angriff der Ströbitzer mit der Führung.

In der Schlussphase machten die Schöneicher hinten auf und kassierten durch Tobias Voigt noch den zweiten Gegentreffer (90.). "Wir hatten in der Abwehr einige Probleme, und vorn haben wir es einfach nicht richtig ausgespielt", so das Fazit von Ronny Huppert.

Germania Schöneiche: Andrew Graham –Felix Schäfer, Martin Gruner, Tim Rakete – Paul Mitscherlich, Holger Laube – Kevin Kühnel, Wyllames Gomes Dos Santos (70. Christoph Engel) – David Karlsch – Denis Teterea, Pit Kumpies

Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin) – Zuschauer: 68