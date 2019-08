Quergebälk verhindert Ausgleich

Udo Plate

Seelows (MOZ) Mit einer kämpferisch und vor allem spielerisch überzeugenden ersten Halbzeit setzte sich Hansa Rostock II beim Wiederaufsteiger Victoria Seelow mit 1:2 durch. "Wir haben im ersten Durchgang fußballerisch auf alle Probleme die passende Antwort gehabt und Seelow gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Die 2:0-Führung war hochverdient. Keine Frage: Unsere Vorstellung in der ersten Halbzeit war überragend. Nach dem Seitenwechsel haben die Jungs dann jedoch nur noch mit 99 statt 100 Prozent agiert und nach dem Treffer der Victorianer sichtbar weiche Knie bekommen. Seelow war dem Ausgleichstreffer näher als wir dem 3:1. Dennoch geht der Erfolg für uns in Ordnung”, bilanzierte Hansa-Trainer Axel Rietentiet, der lediglich bemängelte, dass es seiner Elf bei allemal vorhandenen Möglichkeiten nicht gelang, die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Wohl wahr: Die Rostocker beherrschten mit ebenso sicherem wie auch schnellem Kombinationsspiel über weite Strecken des ersten Durchgangs das Geschehen in der Sparkassenarena. Zudem hatte sich der Unparteiische Tim David Horacek (Wacker Langwitz) zumindest gefühlt mit seinen Entscheidung auf die Hansa-Seite geschlagen. Die Bezeichnung Heimschiedsrichter verdiente sich Horacek wahrlich nicht. Dennoch mussten die Gäste die Tore schon selbst erzielen und dies taten Jonas Hurtig (25.) und Henry Haufe (38.). Ergo gingen die Hanseaten mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Durchgang, als etliche Zuschauern kaum noch einen Pfifferling auf die Heimelf gaben, steigerten sich die Platzherren deutlich und brachten die die zuvor so souverän agierenden Gäste durchaus des Öfteren in Verlegenheit. Der Lohn der erhöhten Bemühungen ließ auch nicht allzu lange auf sich warten und Piotr Raymar gelang mit sehenswertem Flugkopfball nach Vorarbeit von Mariusz Wollbaum und Nabiel Nasser der Anschlusstreffer. In der Folgezeit entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe mit Einschussgelegenheiten auf beiden Seiten. In der von den Seelowern stürmisch angegangenen Schlussphase waren die Hansa-Kicker dann schon mit Fortuna im Bunde. In der 90. Minute verhinderte das Quergebälk des Hansa-Kastens nach Kopfball von Piotr Rymar das späte 2:2. Rostocks Keeper Philipp Puls hätte zumindest keine Abwehrmöglichkeit gehabt. So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Auswärtserfolg der Hanseaten, die über die gesamten 92 Minuten doch mehr Spielanteile hatten.

Lattentreffer in der 90. Minute

"In der ersten Halbzeit hat Rostock, das muss man einfach neidlos anerkennen, souverän gespielt und uns eindeutig dominiert. Aber wir haben uns nicht aufgegeben und leidenschaftlich gekämpft. Das zeugt schon von einer Qualität, die unsere Mannschaft derzeit auszeichnet. Im zweiten Spielabschnitt waren wir dann durchaus gleichwertig. Und mit ein wenig mehr Glück wäre fast noch der Ausgleichstreffer gefallen", spielte ein nicht unzufriedener Seelower Teammanager Jens Gundlach auf den Lattenkopfball von Piotr Rymar an.

Victoria Seelow: Pavels Dorosevs –Nabiel Nasser, Dawid Jankowski, Jevgenijs Kosmacovs, Rick Drews – Anastasios Alexandropoulos (83. Marvin Marquardt), Piotr Raymar, Mariusz Wolbaum, Sebastian Jankowski (83. Till Schubert) – Tobi Labes (64.Pawel Noga), Ian Beckmann