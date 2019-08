Erwartungen deutlich übertroffen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für den Trainer der deutschen Ausdauerspezialisten, Tim Zühlke, haben sich die Erwartungen bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Bahnradsport zu 300 Prozent erfüllt. "Vor der WM hatte ich wirklich nur so zum Spaß gesagt: Vier Medaillen, egal welche Farbe, wollen wir. Nun haben meine Jungs dreimal Gold und zweimal Silber gewonnen. Die Zeitfahrleistungen waren schon überirdisch. Dass man in der Mannschaftsverfolgung unter vier Minuten bleiben musste, um überhaupt aufs Podest zu kommen, ist nicht zu glauben", sagt der Trainer des Gold- und Weltrekordquartetts. Schon an den Trainingsleistungen habe man gesehen, dass etwas ganz Großes passieren könne. "Aber man wusste nicht, wie stark die Nationen aus Übersee sein würden".

Jungen hatten großes Vertrauen

Viele kleine Faktoren hätten bei diesen Erfolgen eine Rolle gespielt. Ein gewichtiger seien die Heimtrainer gewesen: "Sie sind mit unserem veränderten Trainingssystem mitgegangen und hatten die Hauptarbeit. Und die Jungs hatten großes Vertrauen zu mir", würdigt Tim Zühlke.

Für Lukas Schädlich, Trainer der Ausdauer-Mädchen, waren es in der Frankfurter Oderlandhalle spannende Tage, weil es nicht so viele Möglichkeiten gebe, sich mit Sportlern aus Amerika, Australien oder China zu messen. "Für uns ist die Spitze noch weiter weg. Wir wissen aber, wo die Reserven liegen, um die Lücke Stück für Stück zu schließen." Das beste Ergebnis habe Lea Waldhoff als Fünfte im Scratch erzielt. "Sie hat seit der EM eine starke Entwicklung genommen, ist diesmal viel mutiger gefahren."

Für das gesamte Kurzzeitteam sagt Bundestrainer Jörg Winkler: "Mit der Medaillenausbeute von zweimal Gold und zweimal Bronze bei den Mädchen sind wir zufrieden. Die Jungen blieben leider ohne Medaille. Im Teamsprint fehlten ihnen nur fünf Hundertstelsekunden zu Bronze." Europameister Julien Jäger hatte im Zeitfahren seine Führung nach einem Fahrfehler – er war auf einen der Abgrenzung dienenden Schwamm gekommen – verschenkt.