Bei der Liga-Premiere doppelt zurückgekommen

Julian Stegemann

Finowfurt Vor rund 250 Zuschauern kamen zunächst die Gäste besser in die Partie. In den ersten elf Minuten musste FC-Torwart George Burghause gleich zweimal zupacken. Der Liganeuling fiel vor allem durch sein aggressives Zweikampfverhalten und lange Einwürfe auf. Über die linke Außenbahn versuchten es die Liebenwalder. Nach toller Einzelaktion und einer präzisen Flanke stand Robert Beau in der Mitte frei und köpfte die Gäste zum 1:0.

Die Partie wurde rauer und in nahezu jeder Situation war nun auf beiden Seiten Feuer drin. Auch deshalb war immer wieder der Schiedsrichter im Mittelpunkt. In der 40. Minute folgte eine Szene, die die Liebenwalder zum Kochen brachte. Als die Gäste den Ball aus der Defensive klären wollten, schoss der Liebenwalder Verteidiger Sascha Ehling den Ball an die Hand. Anschließend zog der Angreifer direkt ab und bezwang den gegnerischen Keeper mit seinem Schuss. Die strittige Szene legte der Schiedsrichter als nicht regelwidrig aus und gab den Ausgleichstreffer.

Ordentlich Feuer im Spiel

Aggressiv und emotional startete auch der zweite Durchgang. Die Finowfurter kamen nach drei Minuten zu einer guten Möglichkeit, scheiterten jedoch aus kurzer Distanz. Im Gegenangriff gab es dafür direkt die Quittung. Dawid Samul bewegte den Ball über die rechte Außenbahn und legte ab auf den eingewechselten Benjamin Schölzke. Der Gäste-Joker stach sofort und besorgte die erneute Führung für den FV.

Der 1. FCFF wollte sich vor der großen Kulisse aber nicht geschlagen geben und erzwang nur fünf Minuten später den erneuten Ausgleich. Paul Schuster jagte zunächst den Freistoß in die Mauer, ehe der Neuzugang von Preussen Eberswalde II den Abpraller noch einmal auf den Kasten der Gäste abfeuerte. In die kurze Ecke schlug das Leder ein und sorgte für einen Jubelsturm.

Beide Teams nahmen die Partie weiterhin voll an und stellten sich jedem Duell. In der 57. Minute kam ein Finowfurter knapp 20 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse zu Fall. Die Liebenwalder beschwerten sich erneut und wollten die Entscheidung des Unparteiischen nicht wahrhaben. Enrico Jenning war das egal. Der erfahrene Neuzugang, der sofort die Kapitänsbinde bei den Gastgebern übernommen hat, zirkelte das Leder gefühlvoll in den Winkel.

In der letzten halben Stunde erhöhte Liebenwalde den Druck. Doch entweder George Burghause oder das Aluminium rettete den Gastgeber. Eine weitere strittige Szene im Strafraum der Finowfurter folgte. Nach einem Zweikampf forderten die Liebenwalder einen Strafstoß. Der Schiedsrichter entschied sich aber sofort dagegen und ließ weiterspielen. So blieb es beim überraschenden 3:2-Heimsieg für den Liganeuling aus Finowfurt.

Trainer Frank Gartzke fand nach dem Abpfiff viele lobende Worte für sein Team. "Besser kann man nicht starten. Dass die Jungs hier bei dem ganzen Trubel bis zum Ende konzentriert gespielt haben, spricht für unsere gute Vorbereitung." Vor allem konditionell überzeugten die Finowfurter ihren Coach. "Am Ende war dann auch noch der Fußballgott auf unserer Seite. Trotzdem ist der Sieg wohlverdient", so der Nachfolger von Aufstiegstrainer Kai Rohrbeck, der erst kürzlich vom Traineramt zurücktrat.

Finowfurt: George Burghause, Tim Westerkamp, Thomas Hilbig, Stefan Elliger (90. Diego Rosse), Justin Buti, Enrico Jenning, Tobias Freitag, Paul Schuster, Sascha Ehling, Kevin Domroes (Michael Lindt), Oliver Gruhn (77. Lennart Prill)