Grüne fordern mehr Tierschutzkontrollen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Grünen Oberhavels prangern fehlende Tierschutzkontrollen im Landkreis Oberhavel an. "Sie sind seit Jahren völlig unzureichend", konstatiert die Kreistagsfraktion der Grünen. Sie fordern mehr Personal im Veterinäramt des Landkreises. Hintergrund ist das Ergebnis einer großen Anfrage, die die grüne Landtagsfraktion ans Brandenburgs Regierung stellte (Drucksache 6/10613). Aus den Antworten geht hervor, dass im Landkreis Oberhavel im Jahr 2018 nur 22 von insgesamt 870 Betrieben kontrolliert wurden. Das sind nur 2,5 Prozent. Der brandenburgweite Durchschnitt liegt bei 7 Prozent.

Unbefriedigendes Resultat

Daraufhin hat die Kreistagsfraktion der Grünen in Oberhavel dem zuständigen Dezernenten einige Fragen geschickt, um zu wissen, wieso im Landkreis so wenige Tierschutzkontrollen in Rinderställen, Schweinemastbetrieben, Hühnerhöfen oder Kälberzuchtanlagen stattfinden. Denn immerhin sind bei den 22 Kontrollen 30 Verstöße festgestellt worden.

Vorweg heißt es in der unserer Zeitung vorliegenden Antwort von Egmont Hamelow (CDU), Dezernat I für Bauen, Wirtschaft und Umwelt, dass die niedrige Kontrollrate von 2,5 Prozent auch für den Landkreis "zweifelsohne ein unbefriedigendes Resultat" sei. Die Grünen beklagen aber auch, dass die "Kontrollrate bei landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutztierhaltern schon seit Jahren zu niedrig ist" und nichts dagegen unternommen worden sei. Die Ursache liegt nach Ansicht der Kreisverwaltung an den gestiegenen Anforderungen und dem fehlenden Personal. In der Antwort heißt es unter anderem: "Die Anzahl von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und damit auch der dafür erforderlichen Bearbeitungs- und Kontrollaufwand sind nach der Novellierung des Tierschutzgesetzes 2013 enorm angestiegen."

Jetzt will der Landkreis eine neue Stelle für einen Tierarzt schaffen. Die Stelle ist ausgeschrieben, dass Bewerbungsverfahren laufe zurzeit. Nach Angaben der Landesregierung entscheiden die Landkreise selbst, wie viel Personal sie die Erledigung bestimmter Aufgaben einsetzen. 2018 setzte Oberhavel 0,60 Stellen im Fachbereich Tierschutz ein. In Havelland sind es 1,26 Stellen, in der Uckermark, 1,15 Stellen, im Barnim und Potsdam-Mittelmark noch eine Stelle Märkisch-Oderland. Fünf Landkreise Brandenburgs haben noch weniger Stellenanteile für den Tierschutz eingeteilt

Oberhavels Kreistags-Grünen ist das zu wenig. Denn selbst dann, wenn die Stelle schnell besetzt wird, könne dieser Mitarbeiter auch "nur die notwendigsten Kontrollen" abarbeiten. "Angesichts immer wieder thematisierter Probleme in der Tierhaltung, dem Tiertransport und der Schlachtung ist diese Zurückhaltung völlig unverständlich", so Reiner Merker, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion. Die Grünen fordern, den Bereich der Tierschutzkontrolle personell und finanziell so auszustatten, dass die Kontrollrate mindestens den Durchschnitt des Landes von sieben Prozent kontrollierten Betrieben pro Jahr erreicht. "Gerade wenn man weiß, dass es Probleme in den Betrieben gibt, muss doch vor allem mehr beraten, unterstützt und eben auch kontrolliert werden, um diese Unsicherheiten zu beseitigen", so Vize-Fraktionschef Thomas von Gizycki.