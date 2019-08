28 Auszubildende beginnen beim Hauptzoll

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Die ersten Tage sind geschafft für die Neuen beim Zoll. "Insgesamt 28 Nachwuchskräfte konnte das Hauptzollamt in diesem Jahr gewinnen", freut sich Astrid Pinz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Beworben hatten sich noch einige mehr. Diejenigen, die jetzt ihre Ausbildung beginnen, haben die schriftliche und die mündliche Aufnahmeprüfung bestanden. 15 der angehenden Beamten sind für den mittleren Dienst vorgesehen, 13 für den gehobenen Dienst. "Der mittlere Dienst ist Teil des Teams, der gehobene Dienst führt das Team".

Für die 18-jährige Gina Kropke war die Vielseitigkeit beim Zoll der ausschlaggebende Punkt sich zu bewerben. Die konnten sie schon in der ersten Woche erleben. So besuchten sie mit den anderen nicht nur eine Schnaps-Brennerei, sondern waren mit den erfahrenen Kollegen auch auf Autobahn-Streife und kontrollierten dabei beispielsweise Reisebusse. "Das war schon gut", sagt Max Müller, ebenso junger Zoll-Beamter. Zumal alle dabei zum ersten Mal in Zolluniform unterwegs waren.

Der Frankfurter hat sein Abitur an der Sportschule gemacht und freut sich jetzt auf die neue Aufgabe und die zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst. Die führt ihn zusammen mit den anderen Berufsstartern erst einmal nach Plessow, in der Nähe von Potsdam. Dort findet der sechsmonatige Einführungslehrgang statt. "Danach gibt es eine Zwischenprüfung und nur wenn man die besteht, darf man weitermachen", stellt Astrid Pinz klar. Das gleiche Prozedere erwartet den gehobenen Dienst. Nur dass der Ausbildungsort Münster ist und dass diese Ausbildung drei Jahre dauert.

Soziale Medien wichtig

Marcel Schwedler aus Fürstenwalde wird nach Nordrhein-Westfalen seine erste Dienstreise antreten. Sein Ziel ist die zentrale Unterstützungseinheit des Zolls, die ähnlich des Sondereinsatzkommandos der Polizei gerufen wird, wenn es brenzlig wird. Ein wichtiger Punkt für die Entscheidungsfindung von Gina Marie Kropke war auch die Präsenz des Zolls etwa auf Instagram oder Facebook, wie sie erzählt. "Da konnte man sehr gut sehen, was einen erwartet".

Auch für Jessica Radon waren die sozialen Netzwerke eine Entscheidungshilfe. Außerdem hat sie von Bekannten etwas über die Arbeit beim Zoll erfahren. Zweifellos hatte die junge Frau aus Schleswig-Holstein die längste Anreise nach Frankfurt. Auch für sie stand die Abwechslung bei der Arbeit des Zolls ganz oben auf der Vorteilliste. "So ist man nicht sein ganzes Arbeitsleben an eine Aufgabe geknüpft und kann eventuell auch mal die Abteilung wechseln", hofft sie. "Ganz wichtig für zukünftigen Bewerber ist der 30. September diesen Jahres", so Astrid Pinz, "bis dahin muss man sich für das nächste Ausbildungsjahr bewerben".

Tag der offenen Tür

Besucher können sich am 31. August beim Hauptzollamt in der Kopernikusstraße 25 einen Eindruck davon verschaffen. Dann wird von 10 bis 16 Uhr wieder zum Tag der offenen Tür eingeladen. Der Tag findet zusammen mit dem Technischen Hilfswerk statt, das gleichzeitig ein Heldencasting veranstaltet.