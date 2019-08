Weltuntergangsstimmung – für 15 Minuten

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) Einem Orkan gleich fegten am Sonntagabend die Ausläufer einer Kaltfront über die Region hinweg. Auch am Helenesee beobachteten Badegäste und die Besucher des Techno-Festivals "Bucht der Träume" die schwarzen Wolkenberge, die sich gegen 19 Uhr explosionsartig als peitschender Wind und Starkregen entluden. Nach 15 Minuten schien wieder die Sonne und ein Regenbogen erstrahlte. "Die Windstärke lag bei 7 bis 8", erklärt der Meteorologe Hans-Joachim Knussmann. So erreichte der Wind 55 bis 65 Kilometer pro Stunde.