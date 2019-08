Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die SPD-Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, wie die Sicherheit für Radfahrer an Kreuzungen im Stadtgebiet erhöht werden kann. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Hintergrund des Antrages ist der tödliche Unfall eines 10-jährigen Jungens an der Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße.

Als Beispiel für Maßnahmen nennen die Sozialdemokraten Änderungen bei der Verkehrsführung oder der Ampelschaltung. Priorität müssten die Bereiche haben, wo es hohe Belastung mit Lkw-Verkehr gibt. Auch in den Ausschüssen für Stadtentwicklung und Petition spielte das Thema Verkehrssicherheit eine Rolle. Günter Luhn (CDU) brachte im Stadtentwicklungsausschuss den Vorschlag ein, die Haltelinie an der Unfallkreuzung zurückzusetzen. Die Fahrzeugführer könnten dann besser sehen, ob an der Kreuzung ein Radfahrer steht oder nicht. Das sei die billigste und einfachste Lösung und auch schnell umsetzbar. Der Ausschuss stimmte dem Antrag zu.

Jeder Unfall wird analysiert

Derweil hält sich die Stadtverwaltung zurück, wenn es um konkrete Maßnahmen vor allem an der Unfallkreuzung geht. Derzeit erfolgen Abstimmungen zwischen der Unteren Verkehrsbehörde, dem Baulastträger der Verkehrsanlagen wie auch der Polizei, teilte die Stadt auf eine Anfrage der MOZ mit. Unabhängig von solchen tragischen Ereignissen, werden die Kreuzungen in Augenschein genommen. "Wir führen jährlich Verkehrsschauen durch, auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten", sagte Jörg Slupecki. Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung, jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung. Es finde eine ständige Überprüfung statt. Dabei würden auch solche Fragen wie die von Ampelschaltungen eine Rolle spielen, erklärte Slupecki. Martina Harz, Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, wies darüber hinaus im Ausschuss für Petition, Ordnung und Sicherheit auch auf die Verkehrsunfallkommission hin, in der Unfälle ausgewertet werden. Auch der tragische Unfall an der Oderlandstraße werde in der Kommission, zu der Vertreter der Polizei, des Landkreises, der Stadt sowie dem entsprechenden Baulastträger gehören, genau analysiert. Martina Harz warnte allerdings auch davor, Maßnahmen zu ergreifen, die Sicherheit nur vortäuschen. Dass es zu Änderungen schon gekommen ist, darauf verwies Wolf-Michael Schollbach (AfD). Die Kreuzung Beeskower Straße/Karl-Marx-Straße, wo es immer wieder zu Unfällen gekommen ist, wurde entschärft.

In einer Antwort auf Fragen der MOZ betonte die Stadtverwaltung, dass bei der Planung und Umsetzung bei jeder Baumaßnahme an kommunalen Straßen eine sehr große Rolle spielt, die Verkehrssicherheit von Radfahrern zu erhöhen. "Hier erfolgt immer eine Analyse der aktuellen und zu erwartenden Verkehrssituation." Auch in diesen Fällen finden Daten und Erkenntnisse der Verkehrsunfallkommission Eingang. Als Beispiel wird der Ausbau der Oderlandstraße genannt, wo kombinierte Rad- und Gehwege mit ausgebaut wurden. Im östlichen Bereich der Straße der Republik würden derzeit unter anderem die Rad- und Gehwege auf beiden Straßenseiten saniert.