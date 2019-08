Kleine Schätze, große Schätze

Jörg Kotterba

Beeskow (MOZ) Jede Menge Puppen und anderes Spielzeug, CDs und Kinderbücher, Kleidung und Schuhe: Der erste Kinderflohmarkt auf der Rasenfläche vor dem Beeskower Hüfnerhaus hat am Sonnabend geschätzte 60 Mädchen und Jungen angezogen. Begleitet von Vater und Mutter, Oma und Opa.

"Wir wollen mit dieser Premierenfeier nicht nur für zusätzlichen Spaß sorgen, sondern den Kindern auch zeigen, was ihre kleinen und größeren Schätze, von denen sie sich trennen wollen, noch wert sind. So lernen sie quasi spielend den Umgang mit Geld. Und haben zudem die Gewissheit, anderen Kindern eine Freude bereitet zu haben", informiert Markt-Organisatorin Sonja Palfner. Sie ist für Interessierte Ansprechpartnerin im Hüfnerhaus, das sich als Bürgerzentrum in Beeskow versteht. Dessen Motto lautet: Wir sind ein offener Ort, an dem ein demokratisches und respektvolles Miteinander gelebt wird. Die soziale Teilhabe aller Menschen, egal welchen Alters, welcher Nationalität, welchen Geschlechts, liegt uns am Herzen.

Jugend handelt

Sieben- bis 14-jährige Kinder dürfen auf diesem Flohmarkt, der im kommenden Jahr eine Fortsetzung erleben wird, verkaufen. Außer Kriegsspielzeug so ziemlich alles. Der junge Beeskower Adrian Holzke (11) hat jede Menge Matchbox-Autos in allen erdenklichen Größen und Farben auf seiner Decke ausgebreitet. Was er vom Erlös kaufen wird? "Eine Stippe", meint er knapp. "Ich angel sehr gern." In Begleitung ihrer Mutter Ute hofft die zehnjährige Lena Ziethmann auf viele Käufer. Fünf Euro bekommt sie monatlich Taschengeld. "Ich spare erstmal, weiß noch nicht, was ich mir davon kaufen werde."

Von Ferne und von Nebenan

Ähnlich dachte wohl die neunjährige Juno Bennewitz. Mit ihren Eltern hatte sie Sonnabend wohl den längsten Anmarschweg. "Wir wohnen in Neuzelle. Durch Zufall habe ich von diesem Premieren-Termin erfahren. Juno war sofort begeistert", erzählt Anne Bennewitz. Junos Mutter kommt schnell mit anderen Eltern ins Gespräch. Auch ihre Tochter findet Gleichaltrige, die Spaß am Feilschen und Handeln hatten.

Nur über den Gartenzaun schaut Dagmar Fröhlich dem bunten Markttreiben zu. "Ich bin hier Anwohnerin. Mich hat schon begeistert, als Mitte Mai zwischen den Wohnblöcken der Theodor-Fontane-Straße ein neuer Tummelplatz für Kleinkinder mit fast einem Dutzend rustikalen Spielgeräten aus Eichenholz eingeweiht wurde. Und nun der Flohmarkt. Was für ein Segen, dass Kinder hier so glücklich aufwachsen können."