Malen als Lebenselixier

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Wer zu Dieter Bachelle in die Wohnung kommt, könnte denken, eine Kunstausstellung zu betreten. Einer Galerie gleich schmücken klein- und großformatige Arbeiten die Wände all seiner Zimmer. Dabei kommen dem Betrachter, der sich zumindest ein wenig mit herausragenden Künstlern der Moderne auskennt, viele der Motive bekannt vor. Es sind jedoch keine Kunstdrucke, sie alle sind dem Hobby des 78-Jährigen zuzuschreiben.

Der Grünheider malt die Werke seiner Idole aus der Welt der Maler leidenschaftlich gern ab. Damit legt er sehr viel Wert auf Wiedererkennbarkeit, nimmt es aber auch in Kauf, wenn sich die Farbtöne nicht eins zu ein reproduzieren lassen. "Ich traue mir durchaus Veränderungen zu und genehmige sie mir", sagt der Hobby-Maler. Schließlich weise selbst jeder Kunstdruck eine andere Farbe auf, gebe es in dem Metier häufig Differenzen zum Original. Seinen Stolz auf das so mit seinen Händen Geschaffene können diese Abweichungen nicht schmälern. Und er sagt: "Wenn mich was nicht anspricht, kann ich es nicht malen."

Interesse gilt auch Biografien

Derweil interessiert sich Dieter Bachelle aber nicht nur für das kreative Handwerk. Er schaut sich Ausstellungen an, sammelt Bücher sowie Kataloge, befasst sich mit den Biografien und besucht Vorträge, um seinen Wissenschatz zu erweitern. Ob van Gogh, Matisse, Marc, Chagall, Monet, Nolde, Macke oder Picasso, zu jedem weiß er etwas zu erzählen, kennt sich mit Impressionismus, Expressionismus und Kubismus aus. Wer mit ihm darüber ins Gespräch kommt, könnte vermuten, einen pensionierten Kunstlehrer vor sich zu haben. Das aber ist weit gefehlt. Zwar wollte er mit 15 Jahren tatsächlich gern Maler werden. "Aber meine Mutter hat gesagt, ich solle was Ordentliches lernen." So wurde Bachelle Großhandelskaufmann, betrieb über Jahrzehnte ein Geschäft für Perserteppiche in Herford und eine Niederlassung davon in Bielefeld. Diese Profession verschlug in weit in die Welt, vor allem in den Orient. Nachdem er die Firma 1997 geschlossen hatte, zog es ihn 1999 auf die Kanaren, wo er seinen neuen Lebensmittelpunkt fand und Zeit für sein Hobby – das Malen. Bachelle hat nie einen Kurs belegt. "Die Künstler waren die besten Lehrmeister." Und so macht er auch kein Hehl daraus, dass er sich allein auf das Reproduzieren verlegt hat. "Meine eigenen Wald- und Wiesenbilder gefallen mir nicht." Über die Jahre sei das Malen fast schon zur Sucht geworden, hat er doch zuweilen tagtäglich mit Farbe und Pinsel an der Leinwand gesessen. Derzeit hat er das wieder etwas zurück geschraubt, malt vor allem Postkarten, um sie zu verschicken und zu verschenken.

Seit er 2005 in Grünheide heimisch geworden ist, frönt er zudem intensiv seiner zweiten großen Leidenschaft – dem Schachspiel. Jeden Freitag trainiert er in Rüdersdorf bei "Glück auf" im Kulturhaus. "Es ist der Treibstoff für mein Gehirn und hilft mir, die geistige Gesundheit zu erhalten."