Über Umwege zur Woltersdorfer Schleuse

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Seit Mai ging es nur noch einspurig durch die Woltersdorfer Schleusenstraße, nun ist sie komplett gesperrt. Zwischen Blumenstraße und Krankenhaus wird gebuddelt und asphaltier. In zwei Wochen soll die neue Fahrbahn in diesem Abschnitt halbseitig soweit fertiggestellt sein, dass der Fahrzeugverkehr über die westliche Fahrspur geleitet werden kann.

Die Bauleute haben nach wie vor gut zu tun, und doch können sie bis Ende kommender Woche etwas aufatmen. Seit der Fahrzeugverkehr über Rüdersdorf umgeleitet wird, haben sie endlich mehr Platz in der Baustelle. "So baut man keine Straße, so beengt, wie das dann abläuft", sagt Gerd Müller, Polier bei der mit dem Tiefbau beauftragten Kanal- und Rohrbaufirma aus Bad Freienwalde über die Zeit, in der sich Autos, Lkw, Straßenbahn und schweres Baugerät die Straße teilen müssen. Die Oberleitung der Tram, hohe Aufbauten von Lkw – die Baumaschinisten müssten sich ständig nach allen Seiten absichern und dabei anständig ihre eigentliche Arbeit erledigen.

Dass die Straße nun komplett gesperrt ist, hat damit zu tun, dass der Gleisbau abgeschlossen ist und die Asphaltdecke nun für den Anschluss an die östliche Fahrspur auf der Krankenhausseite vorbereitet werden kann. Reichlich zu tun gibt es auch in Höhe Blumenstraße: Dort haben die Bauleute Montagvormittag damit begonnen, einen Teil der dort vor Jahren erneuerten Fahrbahn aufzureißen, um Leitungen verlegen zu können. Auch die Asphaltfräse ist zugange, um die alte Schwarzdecke für den Deckenschluss vorzubereiten. Dabei ist Kevin Schön mit im Einsatz. Mit seinem Kompaktlader hat er erst die Straße gereinigt und dann mittels Meißel alten Verguss zwischen Asphalt und Gleis entfernt. Die Masse, die wie ein Puffer zwischen Schienenstahl und Asphalt wirkt und so Straßenrisse verhindern soll, wird erneuert.

Torsten Deutrich, der das Hotel Kranichsberg an der Schleuse betreibt, hat keine Zweifel an der Reparaturbedürftigkeit der Straße. "Wir sind entspannt", sagt er, wohl wissend, dass er bis Ende des Monats mit Umsatzeinbußen rechnen muss. Vor allem Tagesausflügler würden angesichts der Umleitung wohl auf einen Schleusenbesuch verzichten und damit auf einen möglicherweise in seinem Restaurant geplanten Besuch. Auf die Hotelbuchungen habe die Baustelle wohl weniger Einfluss. Im Zweifel würde den Gästen per Telefon der Weg ins Hotel gewiesen. Jedenfalls freuen sich der Hotelier und seine Mitarbeiter auf den Abschluss der Bauarbeiten. Dass er Anreiseweg durch die mit Kopfstein gepflasterte Schleusenstraße sei katastrophal, monierten viele Gäste, wie Ralf Deutrich berichtet.

Bis aus der Trasse eine gut befahrbare Asphaltstraße geworden ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. Bis Herbst kommenden Jahres soll gebaut werden. Ist die Fahrspur auf der Krankenhausseite soweit, wird eine erneute Vollsperrung eingerichtet, wie Bauamtsleiterin Kerstin Marsand ankündigt – dann allerdings mit einer Umleitung durch den Ort, die weniger Zeit kosten dürfte als jetzt die gut 15 Minuten zusätzlich über Rüdersdorf.

Ganz so weit muss der Schienenersatzverkehr zwischen Thälmannplatz und Schleuse nicht ausholen, er darf die Baustelle mit Sondererlaubnis in Teilen passieren. Ganz reibungslos verläuft das nicht, aber er sei weitgehend zufrieden, sagt Straßenbahn-Chef Sebastian Stahl. Auch der Gleisbau liege im Plan.

Mit Glück mal in den Bagger

In der evangelischen Kita "Schatzkiste" in der Werderstraße werden die Bauarbeiten verfolgt. Die Aufregung unter den Eltern, die längere Wege in Kauf nehmen müssen, wenn sie ihre Kinder nicht zu Fuß oder mit dem Rad bringen, halte sich in Grenzen, erzählt Erzieherin Stephanie Bundermann. Einzige Kritik: Die Information aus dem Rathaus sei erst auf Nachfrage gekommen.

Die Kinder jedenfalls sind gespannt, wie es auf der Baustelle vorangeht, wie die Erzieherin weiter berichtet. Wenn sie großes Glück haben, kommen sie sogar hautnah ans Geschehen. Baumaschinist Maik Mrose lässt besonders Interessierte auch schon mal kurz in die Baggerkabine. Dass der Motor dann aus Sicherheitsgründen abgestellt ist, stört die Kleinen nicht im geringsten. "Vielleicht", überlegt Maik Mrose, "will der eine oder andere später Bauarbeiter werden. Das wäre nicht das Schlechteste!"