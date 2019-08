Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie jedes Jahr in den Sommerferien wurde die Schwimmhalle an der Rathenaustraße auch in den zurückliegenden Wochen saniert. Seit dem vergangenen Sonnabend war sie wieder der Öffentlichkeit zugänglich und wurde rege von Vereinen, Schulen und Privatpersonen genutzt. Dann sorgte eine Havarie am 8. August für eine erneute Schließung (MOZ berichtete). "Aus dem großen Becken tritt Wasser aus und tropft im Keller in einen Raum mit der Regel- und Messtechnik", berichtete Hallenbad-Leiter Rainer Grüneberg.

Die Einrichtung musste wegen der Havarie weiterhin geschlossen bleiben. Nun ist die Schwimmhalle wieder zu den normalen Öffnungszeiten für Badegäste offen. "Die Schäden sind nun teilweise behoben", sagt Grüneberg. Baden sei aber ohne Bedenken möglich. Außerdem wurden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt sowie die großen Mehrschichtfilter mit neuem Filtermaterial befüllt.