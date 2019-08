Wenn echte Profis am Werk sind...

Klaus Kleinmann

Blumberg (Freier Autor) Unbestritten ist Dixieland die gefälligere, leichter konsumierbare Version des Jazz, die keine besondere Leidensfähigkeit hinsichtlich Disharmonien und eruptiven Stilbrüchen verlangt. Man setzt sich hin und genießt, vergnügt sich am schon Bekannten und freut sich daran, die Musiker in Aktion zu sehen. Und wenn die richtig gut sind – so gut wie Papa Binne‘s Jazz Band – dann kommt der Spaß von ganz alleine.

Hier sind echte Profis am Werk. Da stimmen die Liedanfänge und -schlüsse, da harmonieren die Instrumente auch in schwierigsten Passagen, da passt eben alles zusammen. Das klingt so mühelos sauber und perfekt, dass man glaubt, die Band spiele komplett nach einer festgelegten Partitur. Das tut sie aber nicht, denn Lutz Binneboese, der Bandleader, legt großen Wert auf die Feststellung, dass die Improvisation bei jedem Auftritt das wichtigste Stilelement ist. Nur routinierte Könner schaffen es, so glasklar miteinander zu improvisieren.

Wegen angekündigten Regens fand das Konzert in der Aula der Docemus-Privatschule statt. Nun ist das brave Sitzen auf ordentlichen Stuhlreihen sicher kein typisches Element von Jazzkonzerten, und so blieb auch die Atmosphäre im Saal lange Zeit eher verhalten. Man beklatschte freundlich die Soli und die Lieder als Ganze, aber die sonst bei Jazzdarbietungen übliche Geräuschkulisse fehlte bis zur Pause fast vollkommen. Gegen Ende des zweiten Teils wurde das Publikum allerdings lebhafter, und an den leuchtenden Augen und wippenden Fußspitzen war von Anfang an zu erkennen, dass die Leute mit dem Herzen dabei waren. Es wurde aber auch viel geboten. Immer wieder waren große Hits dabei: Cansas City, Just a Gigolo, Sentimental Journey, St. Louis Blues – das Publikum ging dankbar mit und machte – je länger je mehr – richtig Radau.

Das Konzert als Teil der Abschiedstournee von Papa Binne‘s Jazz Band anzukündigen, war wohl eher ein PR-Gag. Für nächstes Jahr sind schon wieder viele Termine geplant. Auch nach Blumberg kommt man auf jeden Fall wieder, denn das Publikum ist da so nett – und der Kulturverein spendiert ein üppiges Mittagessen. Mit diesem Versprechen und nach mehreren Zugaben entließ man endlich die gefeierte Combo, zumal der Regen, der zwischenzeitlich heftig gepladdert hatte, nun in ein sanftes Tröpfeln übergegangen war. Fast trockenen Fußes und sehr beschwingt strebte alles nach Hause.