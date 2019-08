Großer Saal ein Jahr lang geschlossen

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Voraussichtlich ab Januar 2020 kann der große Saal der Stephanus-Werkstätten in der Bad Freienwalder Beethovenstraße für ein Jahr nicht genutzt werden. Das hat Martin Jeutner, Pressesprecher der Stephanus-Stiftung, am Montag mitgeteilt. Grund seien umfangreiche Bauarbeiten am Gebäude. Dazu gehören der Um- und Ausbau der zweiten und dritten Etage sowie die denkmalgerechte Sanierung von Außenfassade, Fenstern und Dach. Insgesamt seien Investitionen von 3,4 Millionen Euro eingeplant, so Jeutner. Deshalb werde das frühere "Kreisaltersheim" ab November freigezogen.

Vom Umzug sind 55 beschäftigte Menschen mit Behinderung sowie 15 Mitarbeiter betroffen. Für sie wird derzeit noch eine passende Ausweichlösung gesucht. Nach Abschluss aller Bauarbeiten ziehen sie wieder zurück.

Das Gebäude wurde 2006 in die Denkmalliste aufgenommen. In seiner Begründung formulierte der Landkreis: "Dem Gebäude kommt auf Grund seiner vollständig bewahrten Binnenstruktur, der zahlreich überlieferten originalen Details und der sorgfältigen Gestaltung der zentralen Bereiche besondere baugeschichtliche Bedeutung als Zeugnis der frühen DDR-Architektur zu." Weiter heißt es, es handelt sich möglicherweise "um das einzige, weitgehend ursprünglich aus den 1950er-Jahren erhaltene Beispiel dieser Baugattung im Land Brandenburg".