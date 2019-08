Senioren befragen Landtagskandidaten

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mehr als 13 600 Eberswalderinnen und Eberswalder sind 60 Jahre und älter. "Diese Klientel will wissen, welche Politik für Seniorinnen und Senioren gemacht wird", sagt Marion Köstler, Leiterin der Akademie 2. Lebenshälfte in Eberswalde. Die Direktkandidaten seien dazu aufgerufen, ihre Vorstellungen darüber zu äußern, wie ein aktives und selbstbestimmtes Leben möglich ist und was für bezahlbaren Wohnraum, Mobilität, Gesundheit und Pflege sowie gegen wachsende Altersarmut konkret getan werden soll. Die Podiumsdiskussion ist heute von 14 bis 17 Uhr im Saal des Bürgerbildungszentrums an der Puschkinstraße 13 zu erleben. Wer dabei sein will, sollte sich umgehend anmelden. Dies ist unter der Rufnummer 03334 237520 möglich.

Sieben Bewerber im Podium

Im Wahlkreis 13, der die Stadt Eberswalde, die Gemeinde Schorfheide und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) umfasst, treten an: Hardy Lux (SPD), Sebastian Walter (Die Linke), Danko Jur (CDU), Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Ronny Fölnser (FDP), Sven Weller (BVB/Freie Wähler) und Roman Kuffert (AfD). "Alle Direktkandidaten haben zugesagt", betont Marion Köstler. Die Podiumsdiskussion wird von Sabine Rakitin, Redaktionsleiterin der Märkischen Oderzeitung in Bernau, moderiert. Nach einer Vorstellungsrunde wird es für das Publikum Gelegenheit geben, den Bewerbern Fragen zu stellen.