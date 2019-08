Waldstrolche glänzen mit dem Besten

Kraft und Geschicklichkeit gefragt: An der Wikinger-Station gilt es, sich mit Holzbooten selbst ins Ziel zu ziehen. Die Boote hat Anwohner Uwe Börner in liebevoller Kleinarbeit gebaut. © Foto: Renate Meliß

Renate Meliß

Bernau (Freie Autorin) Hier, da hast du gleich mal deine Schatzkarte, auf der du alle Stationen, an denen Du warst, einträgst, und dann darfst du kräftig am Glücksrad drehen!" So wird jedes Kind am Sonnabend in Waldfrieden zum diesjährigen Kinderfest begrüßt. "Es ist das 15., das wir hier organisieren", sagen Kathrin Riemann und Nicole Jonas, die für die Organisation verantwortlich zeichnen. Hinter dem Vereinsheim an der Friedrich-Heckert-Straße ist auch richtig was los. Wer die Kinderfeste des Vereins Waldstrolche kennt, weiß: Hier wird alles mit viel Liebe organisiert und vorbereitet, und zudem ist alles echt "handmade". "Eine Hüpfburg gibt’s bei uns nicht, wir machen an den Stationen alles komplett selbst", betont Kathrin Riemann.

Begonnen wird bereits immer im Januar mit der Ideenfindung und der möglichen Umsetzung. "Wir haben hier sehr viele Helfer", sagt Kathrin Riemann. "Und wir haben heute insgesamt 260 Kinder aus allen Bernauer Ortsteilen dabei", freut sie sich.

In diesem Jahr lautet das Motto des Festes "Best of" – daher sind die 15 Stationen jeweils einem Motto vergangener Jahre gewidmet. Alles ums Wasser dreht es sich an der ersten Station. Hier werden im Pappteich Fische geangelt, ein großes Plakat weist zudem auf die "Vermüllung der Meere", den Schutz von Erde und Ozeanen hin. Ein Stück weiter, an der Klabautermann-Station, gilt es, mit Schwung den Ball auf den oben im Mastkorb, dem Krähennest, befindlichen Klabautermann zu zielen – erst dann winken Preise. Wer der Schnellste im Boot ist, zeigt sich bei den Wikingern. Daneben wird "scharf" geschossen. Mit Pfeil und Bogen gilt es die bösen Drachen zu töten, die die im Schloss schlafende Prinzessin rauben wollen. Und auch die Allerkleinsten haben ihren Spaß: Einfach die Bälle den kleinen Abhang runter kullern lassen – plumps und rein in die Schüssel.

"Wir haben gehört, dass das Fest hier in Waldfrieden immer so super sein soll, deshalb sind wir mit den Jungs her geradelt. Es ist ja wirklich richtig toll", schwärmt Familie Bandel aus Bernau. "Wir sind schon das vierte Mal hier. Die lassen sich immer echt was einfallen", loben auch Beate und Wolfgang Kant aus Schönow das Kinderfest. Da ruft Anna vom "Mitmachtheater aus dem Wäschekorb" alle an die Bühne. Sie will ein Märchen erzählen, in dem Apfelsaftschorle, Zahnbürste und Frosch vorkommen. "Es gibt hier nur mich und den Wäschekorb. Deshalb müssen wir alles selbst erzaubern, was wir für das Märchen brauchen", erklärt sie den Kindern.

Zum Abschluss steigen Helium-gefüllte Ballons mit vielen Wünschen in den Himmel. Auch Kathrin Riemann hat einen Wunsch: "Wir suchen dringend Nachfolger, die künftig die Organisation des Kinderfestes in Waldfrieden übernehmen", sagt Kathrin Riemann. Sie will sich nach 15 Jahren aus ihrem Amt zurückziehen. Wer Interesse hat, bitte melden unter waldstrolchee@googlemail.com.