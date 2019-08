Ein Löschwagen namens Peter

Matthias Wagner

Britz (Freier Autor) Mit einem großen Festumzug unter Beteiligung der anderen Feuerwehren des Amtes Britz-Chorin-Oderberg und einiger anderer begannen am Sonnabend die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Britz.

Der imposante Tross mit original amerikanischem Sheriff-Fahrzeug an der Spitze und einem Pferdegespann setzte sich vom Bahnhof in Richtung Britz-Dorf in Bewegung, umrundete die Kirche und scherte dann auf das Feuerwehrgelände auf halber Strecke zwischen Dorf und Kolonie ein. Am Straßenrand hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt, um den Vorbeiziehenden zuzujubeln. Der vierjährige Jacob spielte – früh übt sich – mit seinem feuerroten Feuerwehrauto. Seine ganze Familie hatte vor dem Haus Platz genommen, um das Spektakel zu sehen.

Festumzug durch das Dorf

Auf dem Gelände der Feuerwehr begann der offizielle Teil mit zahlreichen Rednern, Glückwünschen und Geschenken. Amtsdirektor Jörg Matthes gestand, dass er froh sei, von Kameraden "dieses Schlages" umgeben zu sein. Der Britzer Bürgermeister André Guse lobte die neue Fassadenfarbe des Feuerwehrquartieres. Der satte rote Farbton signalisiere schon von Weitem die Bestimmung.

"Es ist immer gut, wenn die Feuerwehr schneller ist, als die Verwaltung", meinte Barnims Landrat Daniel Kurth in seiner Ansprache und bescheinigte dem Amt Britz-Chorin-Oderberg einen guten Stand in Sachen Gefahrenabwehr. Während Peer Winkels im Namen der Amtswehrführung ebenfalls anerkennende Worte fand, überreichte Oberbrandinspektor und Ehrenmitglied Etwin Buch eine handgemachte Holzschnitzarbeit zum 100. Geburtstag. Buch ist der dienstälteste Kamerad, der seit 1948 Mitglied der Feuerwehr ist.

Nicht zuletzt wurde am Sonnabend das nagelneue TLF (Tanklöschfahrzeug) 4000 offiziell übergeben, das bereits Mitte Juli vom Magiruswerk in Ulm nach Britz überführt worden war. Auf der abenteuerlichen Fahrt von Ulm nach Britz hatte das Fahrzeug gleich seinen ersten Einsatz, als sich auf der Autobahn ein Unfall ereignete und die Britzer Feuerwehrkameraden die Unfallstelle sichern mussten bis die Polizei eintraf. Das Hightech-Gefährt wurde als Ehrerbietung an die Kameraden Peter Krüger und Peter Rabe auf den Namen Peter getauft. Auch wenn die Sektflasche, die Ortswehrführer David Cichalla symbolisch an den Trittbügel schlug, nicht zerbrach, wird das 235 000 Euro teure Fahrzeug sicherlich künftig gute Dienste leisten.

Die Ortsfeuerwehr Britz ist eine von 15 Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Britz-Chorin-Oderberg. Die Britzer Einsatzabteilung besteht zurzeit aus 23 aktiven Kameraden. Einmal in der Woche trifft man sich. Die Jugendfeuerwehr kann auf zwölf Mitglieder verweisen, die Alters- und Ehrenabteilung, in die Dieter Gebhardt mit großem Dank und Lob verabschiedet wurde, umfasst ebenso zwölf Kameraden.

Im Anschluss durften sich alle über ein buntes und kurzweiliges Programm freuen, unter anderem mit Vorführungen der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung. Der Abend klang mit einem Tanz in die Nacht aus.