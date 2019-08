Uckermark führt Bußgeld für Schulschwänzer ein

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Henryk Wichmann ist noch nicht lange im Amt und schon krempelt der Sozialdezernent des Kreises die Bildungslandschaft in der Uckermark um. Mit größtem Entsetzen hat er die nüchternen Zahlen einer Analyse zur Kenntnis genommen. Die besagen: In keinem anderen Landkreis Brandenburgs gibt es so viel Förderbedarf bei Kindern und Jugendlichen. Ein Viertel aller Einschulungskinder hat Probleme mit Sprache und Sprechen. Insgesamt 3521 Mädchen und Jungen leben in Elternhäusern, die auf Sozialleistungen angewiesen sind – ein Anteil von 27,3 Prozent aller Kinder. Rund 23 Prozent aller Schulabgänger haben keinen oder einen so schlechten Abschluss, dass sie als nicht ausbildungsfähig eingestuft werden. Ein Teil von ihnen nimmt nicht einmal die Berufsschulpflicht wahr.

Das alles ist nicht neu. Der Begriff "bildungsferne Uckermark" macht längst die Runde. Das will Wichmann nicht länger dulden. Mit Rückendeckung von Landrätin Karina Dörk hat er jetzt eine Bildungsoffensive gestartet, die schonungslos alle Missstände aufdeckt. "Nirgends gibt es mehr Schulabbrecher als bei uns, nirgends einen so hohen Förderbedarf", rechnet Wichmann vor. "Wir können es uns nicht leisten, dass so viele junge Menschen auf der Strecke bleiben. Und das bei dem Fachkräftemangel und bei der geringen Zahl von Kindern, die geboren werden.

Der Landkreis schafft jetzt ein Bildungsamt. Das fehlt komplett in der Kreisverwaltung. Stattdessen sind allerlei Behörden mit Bildungsaufgaben betraut. Wichmann will nun Bereiche der Kreisentwicklung, des Schulverwaltungsamts, des Jugendamts und anderer Ämter zusammenfügen und zumindest Teile davon mit dem neu nach Angermünde ziehenden Staatlichen Schulamt verknüpfen.

Die Bildungsoffensive enthält konkrete Pläne und Ziele, um dem sich verfestigenden Teufelskreis schlecht gebildeter Kinder zu entkommen. Künftig sollen alle Mädchen und Jungen mit einem vom Gesundheitsamt diagostizierten Sprachdefizit eine sofortige Förderung bekommen. Bislang erhalten nur 200 von insgesamt 700 Betroffenen eine solche heilpädagogische Betreuung. Für den wachsenden Bedarf an Heilerziehungspflegern soll das Oberstufenzentrum Templin seine Ausbildungskapazitäten erweitern.

Durchgreifen will der Kreis künftig bei Schulschwänzern. Wer unentschuldigt dem Unterricht fernbleibt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Doch vollstreckt wird das bisher nicht. Nun sollen Bußgelder folgen.

Lerntherapie für alle Betroffenen

Insgesamt 172 000 Euro steckt der Kreis in Lerntherapien. Hier mussten in den vergangenen Jahren zahlreiche Anträge auf Lernförderung aufgrund bürokratischer Hürden abgelehnt werden. Jetzt sollen alle Schüler mit attestierter Dyskalkulie und Lese-Rechtschreib-Schwäche außerschulisch unterstützt werden. Dabei handelt es sich um eine klassische Nachhilfe.

Mehr Geld steckt der Kreis auch in die Kitas. Wo ein besonders hoher Anteil von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen existiert, gibt es mehr Personalkostenzuschuss.