Digitale Klänge an Kirchenwänden

Marion Dammaschke

Woltersdorf Woltersdorf. Schwungvolle Linien, kraftvolle Farben und rhythmische Kontraste – von Ralph Webers digital bearbeiteten Fotos und abstrakten Collagen geht ein besonderer Sound aus. Davon können sich Besucher der St.-Michael-Kirche überzeugen. "Zeitreisen" nennt der fotobegeisterte Woltersdorfer Musiker seine Schau, die am Sonntag klangvoll – am Piano Harald Wittkowski – eröffnet wurde, als 60. Kunstausstellung in der Kirche.

Ralph Weber fotografiert schon lange, anfangs vor allem Musiker während ihrer Auftritte. Mit der digitalen Bildbearbeitung erschloss er sich ein neues künstlerisches Betätigungsfeld, das Impulsivität und Fantasie keine Grenzen setzt. "In meinen Bildern muss es rocken", meint der 60-Jährige. Die Anregungen dafür gewinnt er nicht allein aus der modernen Musik, sondern auch aus utopischer Literatur und auf Reisen. Mit Romanen von Verne oder Kafka im geistigen Gepäck und Jazz im Ohr nutzt er anspruchsvolle Bildbearbeitungsprogramme, um Kunstwelten zu kreieren.

Bis 6. Oktober, samstags 15–17 Uhr, sowie nach dem Gottesdienst