Fanfarenzug eröffnet Kinderfest

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit einem bunten und vielfältigen Programm hat Strausberg am Sonntag im Sport- und Erholungspark den Tag des Kindes gefeiert.

Der fällt eigentlich auf den 20. September, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Eröffnet wurde er vom Fanfarenzug des KSC. Ihm gratulierte Bürgermeisterin Elke Stadeler in einer bewegten Rede zum Weltmeistertitel und überreichte als Geschenk für jedes Mitglied eine Trinkflasche. Das Familienbündnis und Karoline Erping von der Verwaltung hatten mit den Bündnispartnern viele Attraktionen vorbereitet. So schauten Florian und Charlotte Fuhl aus Bernau dem Holzbildhauer Wolfgang Stübner aus Wilkendorf ganz genau auf die Finger. Andere Kinder ließen sich schminken, tobten mit dem Bubble-Ball des JSV, balancierten auf der Slackline des Awo-Ortsvereins, schauten Feuerwehrtechnik an und verfolgten die Kunststückchen der Frettchen. Auf der Bühne und dem Rasen zeigten unter anderem das TeamGym und die Tanzschule Kolibri ihr Können.