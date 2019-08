Spandauer Allee nach Unfall zwei Stunden gesperrt

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Die Spandauer Allee ist am Dienstagmorgen in Hennigsdorf nach einem Verkehrsunfall für rund zwei Stunden voll gesperrt worden. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer gegen 6.40 Uhr kurz vor der Havelbrücke in Höhe Walter-Kleinow-Ring aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte er gegen einen VW, der daraufhin um 180 Grad gedreht wurde. Der Unfallverursacher schleuderte zurück auf seine ursprüngliche Spur und kollidierte dort mit einem Daimler, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach berichtet. Der Unfallverursacher und der Daimler-Fahrer seien bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Alle beteiligten Fahrzeuge sind in Berlin zugelassen.

Die Spandauer Allee blieb für die Bergungsarbeiten bis etwa 8.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.