Tilman Trebs

Fürstenberg (MOZ) Die B 96 in Fürstenberg ist am späten Montagnachmittag nach einem Fahrradunfall am Abzweig nach Ravensbrück vorübergehend gesperrt worden. Eine 60-jährige Frau aus dem Kreis Barnim wurde verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte eine 56-jährige Renault-Fahrerin kurz nach 17 Uhr beim Rechtsabbiegen von der B 96 in die Ravensbrücker Dorfstraße die 60-jährige Radfahrerin erfasst. Die Radfahrerin stürzte und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.