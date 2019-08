Pflege-Azubi Carolin Schulz-Neumann ist Brandenburgs Beste

RA

Neustadt (MOZ) Heute wird Carolin Schulz-Neumann im KMG-Seniorenheim "Dosseblick" in Neustadt vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) als Gewinnerin des Bundeswettbewerbs "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" für den Bereich Auszubildende in Brandenburg geehrt.

Schulz-Neumann ist Mutter von zwei Kindern. Bereits ihre Mutter und ihre Großmutter haben in der Pflege gearbeitet. Die 33-Jährige arbeitete als Pflegehelferin, bevor sie an der Schule für Altenpflege der KMG Bildungsakademie Pritzwalk ihre Ausbildung begann, die sie 2019 abschließen wird. Sie selbst sieht die Ehrung nicht als Einzelauszeichnung. "Pflege bedeutet immer Teamarbeit." Gemeinsam mit Nancy Klare und Sindy Kähler betreibt sie den Instagram-Account "wir_pflegen", mit dem sie versuchen, Pflege als attraktiven Beruf erlebbar zu machen. Der Account hat über 3 200 Fans. Die drei Frauen vermitteln in ihren Beiträgen Selbstbewusstsein und Humor in der Pflege und lassen ihre Fans sowohl an schwierigen als auch an sehr bewegenden Momenten des Berufes teilhaben. Im Dosseblick habe sie ideale Bedingungen für den praktischen Teil der Ausbildung, lobt die 33-Jährige. "Beim gesamten Team ist die Liebe zum Beruf und zu den Menschen, die wir betreuen, spürbar." Sigrun Merten, Geschäftsführerin der KMG Seniorenheime: "Wir sind stolz darauf, dass sie den Preis nach Neustadt holt und so den Blick auf das hohe Engagement in Pflege und -ausbildung lenkt." Bis 30. September kann auf www.deutschlands-pflegeprofis.de für die 33-Jährige abgestimmt werden, damit sie als Bundessiegerin im November im Reichstag ausgezeichnet wird.