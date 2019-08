Brandschützer aus dem Nordkreis üben Wasserrettung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Auch die Feuerwehren des Mittelzentrums müssen bei der Wasserrettung fit sein. Am Wochenende vertieften deshalb 38 Brandschützer ihr Wissen darüber – an der Siggelhavel in Fürstenberg.

An der Ausbildung nahmen neben den Wehren aus Gransee, Zehdenick und Fürstenberg Vertreter der Wasserwacht Templin teil. Vor allem wurden verschiedene Bootstypen vorgestellt, mit denen die Retter unterwegs sind. Es wurden aber auch "Mann über Bord"-Manöver geübt sowie Übungen mit dem Spineboard – einem Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen, deren Wirbelsäule gefährdet ist. Des Weiteren übten die Helfer, wie Taucher der Wasserwacht im Einsatz unterstützt werden können.