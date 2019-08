Zehdenick trennt sich von Projekt-Planer

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Gewisse Verzögerungen bei Investitionsvorhaben gibt es in Zehdenick nicht nur, bevor sie begonnen haben. Auch beim Umbau des Gebäudes der Stadtverwaltung, die in der Falkenthaler Chaussee residiert, war längere Zeit der Wurm drin. Aber nun soll es voran gehen, informierte Fachbereichsleiter Fred Graupmann während der ersten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung. Der erste Bauabschnitt soll danach bald fertig sein.

Kosten sind gestiegen

2019 wird nur ein Teil des Innenausbaus umgesetzt, der zweite Bauabschnitt kann somit erst 2020 realisiert werden, hieß es schon vor Wochen. Aufgrund der Bauverzögerungen im ersten Bauabschnitt um mehrere Monate gab es bereits höhere Kosten. Nun lüftete der Fachbereichsleiter einen wesentlichen Aspekt des Geheimnisses, weshalb es zu den Verzögerungen kam. Man habe sich vom zuständigen Architekten getrennt, erklärte Graupmann. Somit werde der zweite Bauabschnitt mit einem neuen Architekten verwirklicht.

In dieser Phase des Umbaus soll das neue Archiv geschaffen werden, wird die Treppe in Angriff genommen und sollen die Außenanlagen erneuert werden. Falls der erste Bauabschnitt wie beabsichtigt im Oktober vollendet ist, geht die Verwaltung davon aus, dass das gesamte Vorhaben 2021 seinen Abschluss findet. Vor mehr als zwei Jahren war das Vorhaben in Angriff genommen worden. Doch schon während der Planung gab es große Unstimmigkeiten im Parlament – vor allem was die Schaffung einer repräsentativen Treppe im Eingangsbereich betrifft.