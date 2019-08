GZ

Gransee (MOZ) Bereits in der Nacht zu Montag haben Unbekannte versucht, in den Discounter an der Oranienburger Straße in Gransee einzubrechen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten die Täter versucht, den Schließmechanismus an der Eingangstür zu manipulieren und dadurch zu öffnen. Erfolgreich waren sie allerdings nicht. Die Kripo ermittelt.