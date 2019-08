Crash auf der B112 - Polizei sucht Zeugen

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen Zeugen suchen die Kriminalisten der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) in Sachen Unfallflucht-Verdacht auf der B112 am Sonntagabend.

Erste Erkenntnisse ließen nun einen 55 Jahre alten deutschen Staatsbürger als den gesuchten Fahrer des Unfallwagens in den Fokus rücken. Der Mann soll von einem hilfsbereiten Autofahrer aufgenommen und in Richtung Krankenhaus Eisenhüttenstadt mitgenommen worden sein", teilt die Polizei mit. Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 20 Uhr in der Höhe Abzweig Pohlitz ereignet.Die Ermittler bitten nun diesen Autofahrer, sich als wichtiger Zeuge bei ihnen zu melden. Dies kann unter der Rufnummer der Inspektion 03361 5680 bzw. der Rufnummer des Reviers Eisenhüttenstadt 03364 4250 erfolgen.