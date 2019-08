Alt Ruppiner Grundschule hat Chance auf Deutschen Lesepreis

Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) In der Alt Ruppiner Grundschule dreht sich vieles ums Lesenlernen. Dieses Engagement könnte nun belohnt werden: Die Einrichtung hat die Chance, am 6. November in Berlin mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet zu werden.

Laut Schulleiterin Katrin Janicke kam die Initiative von der Grundschule selbst: Sie hat sich für den Lesepreis beworben. "Jetzt haben wir die Mitteilung bekommen, dass wir unter den Nominierten sind", freute sie sich am Dienstag. Eine Jury wird sich die Alt Ruppiner Bewerbung noch einmal anschauen. "Da haben wir keinen Einfluss mehr drauf", so Janicke. "Aber dass eine so kleine Schule wie wir es schaffen kann, so weit zu kommen, macht uns stolz. Schließlich haben wir 640 andere Schulen hinter uns gelassen." In Alt Ruppin werden derzeit 134 Kinder unterrichtet.

Nominiert ist die Grundschule "Am Weinberg" in der Kategorie "Herausragende Leseförderung an Schulen". Dabei arbeiten die Alt Ruppiner nach vielen verschiedenen Konzepten, bestätigt die Schulleiterin. Viermal im Jahr findet das Lesen für Kita-Kinder statt. Die Knirpse besuchen dann die Grundschule, die unterschiedlichen Klassenstufen präsentieren ihnen verschiedene Bücher. Die schulinterne Bibliothek wird laut Katrin Janicke immer wieder aufgestockt. Es gibt Lese- und Rezitatoren-Wettbewerbe, Autoren besuchen die Grundschule, und auch die Lesenacht für Zweitklässler gehört zum Jahresprogramm. Eltern und Großeltern werden immer wieder als Vorleser gewonnen. Besuche der Bibliothek in Neuruppin stehen laut der Schulleiterin auch regelmäßig auf dem Plan der Grundschüler.

"Bei uns gibt es einen Lese-Fokus in allen Fächern", beschreibt Katrin Janicke. Im Außenbereich der Einrichtung gibt es außerdem Lese-Stelen, die immer wieder neu bestückt werden und zum Lesen anregen sollen.

Wenn die Schule in ihrer Kategorie den Deutschen Lesepreis gewinnt, kann sie mit einem Preisgeld rechnen. In den fünf Kategorien des Deutschen Lesepreises werden insgesamt 25 000 Euro an die Erstplatzierten verteilt.