Julia Kristin Nernheim setzt sich gegen 150 Bewerber durch

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Stadt Hohen Neuendorf wächst – und mit ihr die Verwaltung zumindest immer ein bisschen. Jedes Jahr beginnt eine Frau oder ein Mann eine Ausbildung im Rathaus. In diesem Jahr ist es Julia Kristin Nernheim. Über Mangel an Bewerbungen könne die Verwaltung nicht klagen, sagt die Personalsachbearbeiterin und Ausbildungsverantwortliche Jenny Lindemann. Mit Julia Kristin Nernheim haben sich mehr als 150 Interessierte um die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beworben.

"Damit hätten wir gar nicht gerechnet", sagt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). "Bei den Handwerksberufen der IHK sieht das ganz anders aus." Die Stadt hatte sich in diesem Jahr erstmals an der Jugend-Arbeitsmesse "Youlab" beteiligt, als die Bewerbungsfrist noch nicht abgelaufen war. Aus der ganzen Republik seien Unterlagen eingegangen, sagt Jenny Lindemann.

Im Einstellungstest der brandenburgischen Kommunalakademie und im Gespräch durchgesetzt hat sich aber eine junge Borgsdorferin, noch dazu eine, die sagt, sie habe sich ausschließlich bei der Hohen Neuendorfer Verwaltung beworben. Bisher habe sie das Rathaus lediglich als Bürgerin von innen gesehen. "Ich fand es wahnsinnig spannend, zu sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht – und ich habe innerhalb von anderthalb Tagen einen Eindruck bekommen, wie vielfältig alles ist", sagt die 22-Jährige begeistert. "Ich bin schon jetzt ganz stolz, Teil des Ganzen zu sein." Ihre erste Ausbildungsstation ist das Bürgeramt. "Ich fühle mich sehr wohl da", sagt Julia Kristin Nernheim. "Ich bin sozial interessiert, und Menschen zu helfen, bereitet mir Freude." Wie das ist, sich für andere einzusetzen und Ansprechpartnerin zu sein, diese Erfahrung hat die junge Frau schon gemacht. Die passionierte Reiterin ist nicht nur in ihrer Freizeit ehrenamtlich Betreuerin auf einem Reiterhof in Bergfelde, sondern sie hat zuvor auch schon eine Ausbildung absolviert, und zwar als staatlich anerkannte Erzieherin. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie ein Jahr in dem Beruf. "Meine ganze Familie besteht praktisch aus Pädagogen", deshalb habe der Berufsweg nach dem Abschluss auf der Torhorst-Schule in Oranienburg und dem Fachabitur für Sozialwesen am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum auch für sie nahegelegen. "Erzieherin zu sein, konnte ich mir dann aber doch nicht für mein ganzes Leben vorstellen. Zwar mag ich Kinder und kam auch mit der Arbeit gut klar, aber die Rahmenbedingungen waren schlecht. Es fehlte auch die Perspektive", deutet sie Probleme an.

Auf den Fachbereich Soziales freut sich die Neue im Rathaus, auch auf die Aufgaben im Standesamt. "Da geht es gar nicht nur ums Heiraten." In den nächsten drei Jahren wird die Auszubildende nun alle Fachbereiche kennenlernen.

Zehn in der engeren Wahl

Ins Vorstellungsgespräch schafften es von den 150 Bewerbern insgesamt zehn. Julia Kristin Nernheims aufgeschlossene Art habe die Verwaltung überzeugt, begründet Jenny Lindemann, warum die Wahl auf die Borgsdorferin fiel. "Wir sind sehr froh, dass wir Frau Nernheim für uns gewinnen konnten", sagt auch der Bürgermeister. Und ein Job mit Perspektive ist es ebenfalls. Die Verwaltung bemühe sich, die Fachkräfte nach ihrer Ausbildung zu behalten, und in den vergangenen Jahren sei das auch oft gelungen. "Wenn aber jemand, wie es jetzt gerade der Fall war, noch studieren möchte, dann spricht das auch für uns."