Turbulenzen bei den Fürstenberger Linken

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Für eine echte Überraschung vor den Landtags- und Bürgermeisterwahlen hat der Kommunalpolitiker Philipp Berg jetzt gesorgt. Er verlässt die Linke-Fraktion im Stadtparlament und schließt sich der Fraktion um den Bündnisgrünen Tilman Kunowski an. Er sei bereits in die Fraktion "Vielfalt" aufgenommen worden, in der neben Kunowski Lothar Kliesch von der SPD und David Röwer von der Tierschutzpartei arbeiten.

Linke-Fraktionschef Manfred Saborowski hat bestätigt, er werde sein Mandat niederlegen, Nachrücker ist Andreas Intress.