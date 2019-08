Mitsing-Konzert zum Geburtstag

Alexandra Gebhardt

Buckau (MOZ) Den Dorfkirchenverein Buckau feiert seinen 10. Geburstag und präsentiert zum Jubiläum ein Sommer-Mitsing-Konzert am Samstag, 24. August, ab 17 Uhr in der Feldsteinkirche Buckau. Erklingen sollen die schönsten Volkslieder, von "Kein schöner Land in dieser Zeit.." bis "Unsere Heimat". Begleitet werden die Teilnehmer von Sabine Duschl und Anja Wetzel am Akkordeon. Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden für den Dorfkirchenverein sind willkommen.

Mitsingen darf natürlich jeder. Liederwünsche können zudem noch an verein@dorfkirche-buckau.d4e gerichtet werden.