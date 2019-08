Nehmen Sie sich viel Zeit...

Hartmut König, bekannter Liedermacher, einstiger Prokurist und Anzeigenleiter in vielen BRAWO-Jahren, besucht das Bad Belziger Stadtfest. "Sag mir, wo du stehst" - diesen Song der Gruppe "Oktoberklub" kennt wohl nahezu jeder, der einen relevanten Teil seines Lebens in der DDR verbracht hat. DIE LINKE Bad Belzig hat den Autor des Liedes, Hartmut König, Gründer des Oktoberklubs, zu einer Lesung zum Altstadtsommer nach Bad Belzig eingeladen. Sein Buch "Warten wir die Zukunft ab" bringt er dazu genau so mit wie seine Gitarre. Auf die Frage, was diejenigen erwarten dürfen, die die Lesung am Sonnabend im LINKE-Hof besuchen, antwortete König: "Da es eine Autobiografie ist – ein bisschen was aus allen Lebenslagen und -zeiten. Von den Liedanfängen, der Gründung der ersten deutschsprachigen Rockband in der DDR oder des Oktoberklubs, von einer urkomischen Begegnung mit Walter Ulbricht und einer nicht weniger denkwürdigen mit Udo Lindenberg, vielleicht wie wir Bob Dylan, Bruce Springsteen, Joe Cocker oder Bryan Adams zu Auftritten in die DDR holten, wie sich die Lebenskehren der DDR und ihr Untergang für mich anfühlten, und dass man gespannt sein darf auf Kommendes, schließlich heißt der Wälzer ja ‚Warten wir die Zukunft ab’. Ich bin noch bei der Auswahl. Die Gitarre habe ich vorsichtshalber auch dabei." Die Lesung beginnt am kommenden Sonnabend, 24. August, um 14.00 Uhr im LINKE-Hof, Magdeburger Straße 22. © Foto: J. Dohrmann

2.000 Buttons, die zugunsten von Burgfestwoche und Altstadtsommer verkauft werden, unterstützen den organisierenden Festverein und können zum anderen dem Käufer zu attraktiven Preisen verhelfen. Für nur 5 Euro ist der türkisfarbene Button erhältlich. Der Hauptpreis ist ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Gekürt werden die Glückspilze am 25. August auf der Hauptbühne am Marktplatz. © Foto: krä

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Burgfestwoche und Altstadtsommer sind die alljährlichen Höhepunkte in der Kurstadt Bad Belzig. Einwohner und Gäste wissen dies seit vielen Jahren und freuen sich zumeist auf diese ereignisreiche Zeit. Veranstaltungen vielfältigster Art locken in die Stadt.

Von Hegefischen über Tennis- und Bowlingmeisterschaften, von Fläming-Race bis zu den Stadtmeisterschaften im Steeldart, von Wanderungen und Konzerten, Turnieren und Festivals... die Burgfestwoche ist voll gepackt mit zumeist sportlichen und kulturellen Veranstaltungen. Der Bad Belziger Kunstbummel (17. und 18. August), der Fläming-Race (18. August, Start und Ziel an der Burg Eisenhardt), das Seifenkistenrennen (18. August, 14.00 Uhr, Thälmannstraße), das Chorkonzert "5 Jahrhunderte in 10 Jahren" (21. August, 19.30 Uhr, Briccius-Kirche) und das Komische Festival "Belziger Bachstelze" (23. und 24. August, 18.00 Uhr im KleinKunstWerk) gehören zu den Ereignissen, die während der Woche auch auswärtige Besucher in die Stadt locken.

Gekrönt wird die Burgfestwoche vom Altstadtsommer, zum 21. Mal in diesem Jahr, stets am letzten August-Wochenende. Organisiert in bewährter Weise durch den Festverein. So wird es 20 Stationen geben: das bunte Getümmel nebst Bühne auf dem Marktplatz (M), das KleinKunstWerk im Mühlenhölzchen (1), den Cocktailhof (2), das Infocafé "Der Winkel" (3), den Handwerkermarkt (4), die Kinder- und Jugendstraße (5), die Marienkirche (6), Oma’s Kaffeegarten (7), den Fläming Kunst- und Kultur-Hof (8), den MAZ-Hof (9), den Rotary Kunsthofgarten (10), den Smart Village Medienhof (11), den Hof der Linken (12), das DRK-Terrassencafé (13), Under the Bridge (14), Guinnes on Tour (15), den Familienhof "Demokratie leben" (16), den Pop- und Schlagerhof (17), das Brauhauseck (18), die Fläminger Bogenschützen (19) und selbstverständlich auch die Burg Eisenhardt (20).

Das Programm auf der Marktbühne (M) wird am Freitag, 23. August, um 20.00 Uhr eröffnet, eine Stunde später präsentieren die Stadtwerke Bad Belzig "Methanica". Am Sonnabend, 24. August, ist auf der Bühne ab 13.45 Uhr volles Programm, unter anderem mit der Preisverleihung des Wettbewerbs "Bad Belzig blüht auf", mit einer Präsentation der Jugendfeuerwehr, mit Cammertänzern, Right Now, dem Salonorchester und vielem mehr. Am Sonntag, 25. August, beginnt das Bühnenprogramm um 10.00 Uhr, zu erleben ist an diesem Tag auch die Ziehung der Tombola-Gewinner (aus dem Button-Verkauf).

Die einzelnen Höfe sind so unterschiedlich, dass wirklich jeder Gast ein Fleckchen finden wird, an dem er sich wohl fühlt. Familien mit Kindern dürfen die Kinder- und Jugendstraße (5) und den Familienhof "Demokratie leben" nicht verpassen. Kulturinteressierte finden sich sicherlich im Fläming Kunst- und Kultur-Hof (8), im Rotary Kunsthofgarten (10), im Klein KunstWerk (1), in der Marienkirche (6) oder auch auf der Burg Eisenhardt (20) ein. Musikfreunde zieht es wahlweise in Oma’s Kaffeegarten (7), zu Under the Bridge (14), Guinnes on Tour (15), in den Pop- und Schlagerhof (17) oder auch in den Cocktailhof (2) - je nach Vorlieben, je nach Geschmack. Für politisch Interessierte sei der Hof der Linken (12) und auch das Infocafé "Der Winkel" (3) zu empfehlen.

Noch besser: Nehmen Sie sich viel Zeit, schauen Sie über den Tellerrand hinaus und statten so vielen Höfen und Schauplätzen wie möglich einen Besuch ab. Die Organisatoren, die Kreativen, die Mitwirkenden haben es verdient.