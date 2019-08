Inforadio zeichnet Sendung in Kremmen auf

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) "Für manche gilt Brandenburg bis heute als eine Art kleine DDR. Man bleibt gern unter sich, mag es eher gemütlich und hält an alten Gewohnheiten fest. Doch auch in Brandenburg werden die Zeiten unruhiger", heißt es in der Ankündigung für ein Forum von Radioeins. Im Speckgürtel Berlins wird es eng, Windräder zerteilen die Luft, die Lausitz verzichtet bald auf Kohle: Welche Folgen das für die Politik hat und warum "neue Kräfte" an die Macht streben, das will Moderator Dietmar Ringel eine Woche vor der Landtagswahl herausfinden.

Zuschauer diskutieren mit

Diesen Mittwoch diskutiert er in Kremmens Tiefster Provinz (Beginn: 19.30 Uhr) mit Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburger Landeszentrale für Politische Bildung, dem Dokumentarfilmregisseur Jean Boué aus der Prignitz. Jens Taschenberger, Geschäftsführer der PR-Agentur Zwei Helden in Cottbus, und Dominik Lenz, Brandenburg-Korrespondent des rbb-Inforadios.

In der zweiten Hälfte der Veranstaltung ist die Diskussion mit den Zuschauern durchaus erwünscht. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und voraussichtlich am Sonntag, 25. August, im "Forum" um 11.05 Uhr ausgestrahlt.