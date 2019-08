Kostenloser Linienbus zum Bad Belziger Altstadtsommer

red

Bad Belzig Wenn vom 23. bis 25. August der Altstadtsommer die Innenstadt belebt, bietet die regiobus GmbH den Gästen wieder ihren besonderen Service an: Kostenfrei chauffiert regiobus die Festgäste mit der Stadtlinie 590 vom 23. August ab 17.00 Uhr sowie am 24. und 25. August zum Festgelände und wieder zurück. Zusätzlich erweitert sie die Fahrtzeiten am 23. und 24. August bis circa 23.45 Uhr. So können die Gäste das Fest bis in den Abend hinein genießen und dennoch per ÖPNV bequem nach Hause gelangen.