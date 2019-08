Neue Dransebrücke braucht noch Zeit

Andrea Linne

Panketal (MOZ) 27 Termine hat Fachbereichsleiter Stefan Kadatz aufgelistet, die bisher wegen der gesperrten und sanierungsbedürftigen Brücke über den Wiesenweg in den Dranseauen stattgefunden haben. Noch einmal kommt es zu Verzögerungen, der Neubau der Brücke, inzwischen ergänzt um eine zweite Überführung an der Eisenbahnstraße, wird wohl nicht mehr im Sommer fertig werden. Das hatten aber alle Beteiligten auch im Rathaus sehr gehofft. Seit am 13. November das Bauwerk nach Zerstörungen und Baumängeln gesperrt werden musste, nehmen Fußgänger und Radfahrer, darunter auch viele Ausflügler, weite Umwege in kauf. Doch der Auftrag, der im Februar von Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) erteilt wurde, dringend die Erneuerung voranzutreiben, hängt an vielen Unwägbarkeiten.

Eine Firma aus dem Schwäbischen etwa kann derzeit erst weiter an der Werkzeichnung für die Stahlbrücken arbeiten, wenn die Sommerferien in Baden-Württemberg vorüber sind. Frohe Kunde indes konnte Stefan Kadatz zur Montage überbringen. Nachdem schon die Idee vom Einfliegen der mehrere Tonnen schweren Brücke per Hubschrauber – das hätte 60 000 Euro mehr gekostet – geboren war, kann nun doch ein Kran aufgebaut werden. Dieser schwenkt dann mit langem Arm das neue Stück heran.

Wie lange es damit noch braucht, das wollte Stefan Kadatz im Bauausschuss nicht sagen. "Wir gehen von einer Fertigstellung in diesem Jahr aus", blieb er am Montagabend im Bauausschuss vage. Alle anderen Termine, sollten sie eher zutreffen, würden umgehend der Öffentlichkeit mitgeteilt, versprach er. Die ausführende Firma, die Glück GmbH, die ihren Sitz unweit des Bodensees hat, ist auf Alubrücken spezialisiert. Neben dem Wiesenweg soll auch die Fußgängerbrücke Eisenbahnstraße gleich mit erneuert werden. Weitere Bauwerke stehen 2020 an. Das Holz dieser Fußgängerüberquerungen ist in vielen Fällen inzwischen nicht mehr zu sanieren, die dazugehörenden Widerlager müssen ebenso abgetragen und komplett erneuert werden.