Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Wer sind Sie?

Glücklicher Ehemann und Vater von zwei wunderbaren Söhnen, leidenschaftlicher Verfechter unserer freiheitlichen Demokratie und Freund eines starken Rechtsstaates, der seine Regeln gegen jedermann durchsetzt und seinen Bürgern Sicherheit gibt.

Ihr Lieblings-Spruch auf Ihren Wahlplakaten lautet und bedeutet?

"Mit Haltung und Verstand für unser Land" - das ist, was wir in unserer Heimat Brandenburg brauchen, um nicht in eine allgemeine Unzufriedenheit und diffuse Angst abzugleiten und einfachen Parolen nicht auf den Leim zu gehen.

Was verbindet Sie mit Ihrem Wahlkreis und was wollen Sie unbedingt für ihn erreichen?

Zuhause. Mein Ziel ist, den Menschen aus meinem liebens- und lebenswerten Wahlkreis im Landtag eine Stimme zu geben und ihren berechtigten Ansprüchen auf gleichwertige Lebensverhältnisse Geltung zu verschaffen.

Wie beurteilen Sie das politische Geschehen der letzten fünf Jahre im Land Brandenburg?

SPD und DIE LINKE haben sich als Regierung immer weiter von den Interessen der Menschen entfernt. Kreisreform vergurkt - Polizei, Justiz, Bildung vernachlässigt - Pharmaskandal zugelassen - ländlichen Raum "links liegen gelassen" und vieles mehr.

Wie geeint ist Deutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?

Es wächst noch immer (teils unter Schmerzen) zusammen, was zusammengehört. Ich freue mich, jeden Tag zu sehen, wie selbstverständlich die Deutsche Einheit in der Generation meiner Kinder gelebt wird. Helmut Kohl und Willy Brandt behalten recht.

Wo findet sich in Ihrem Wahlkreis eine dieser "blühenden Landschaften"?

Beetzsee, Fläming, Fiener, Zauche, Mittlere Havel und die Wiege der Mark.

Wie viele Sitze trauen Sie Ihrer Partei im neuen Landtag zu und welche Koalition wäre erstrebenswert?

So viele Sitze, dass wir Ingo Senftleben als tatkräftigen Ministerpräsidenten und umsichtigen Landesvater werden schätzen lernen. Die Grenzen für eine Koalitionsbildung liegen in der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der CDU.